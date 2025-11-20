CNA ar putea difuza gratuit campanii sociale esențiale. Deputatul Gigel Știrbu anunță un proiect de lege pentru creșterea siguranței publice

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, a anunțat inițierea unui proiect de lege care urmărește extinderea accesului la campaniile sociale considerate vitale pentru siguranța cetățenilor. Inițiativa vizează facilitarea difuzării gratuite, în spațiul audiovizual, a mesajelor care pot preveni violența, abuzurile și situațiile de risc, oferind astfel publicului informații ce pot salva vieți. Știrbu atrage atenția că, în România, numeroase persoane vulnerabile nu ajung să afle că pot cere ajutor, iar campaniile de informare sunt adesea limitate de proceduri legislative depășite sau de lipsa de vizibilitate. „Mesajele care pot salva vieți se pierd între legi incomplete și proceduri care nu reflectă realitatea din teren”, subliniază parlamentarul.

Proiectul de lege propus acordă Consiliului Național al Audiovizualului posibilitatea de a recomanda posturilor TV și radio difuzarea gratuită a campaniilor sociale considerate de interes public major. Domeniile vizate includ protecția victimelor violenței domestice, utilizarea brățărilor electronice, prevenirea abuzurilor și agresiunilor, siguranța copiilor și a părinților, educație pentru sănătate, precum și sprijinirea persoanelor aflate în situații vulnerabile.

„În loc să ascundem problemele sub preș, le aducem în lumină”, afirmă Știrbu, care consideră că informarea promptă și accesibilă poate face diferența dintre siguranță și pericol. În viziunea deputatului, noile reglementări ar permite ca mesajele importante să ajungă „în casele oamenilor, la televizor sau pe radio, acolo unde informația devine salvare”.

Inițiativa legislativă vine în contextul în care România se confruntă încă cu numeroase cazuri de violență, abuz și lipsă de informare. „Este timpul ca prevenția să devină prioritate națională”, transmite Gigel Știrbu, subliniind că proiectul reprezintă nu doar o ajustare tehnică a legislației, ci „o declarație că societatea nu întoarce capul când cineva suferă”.