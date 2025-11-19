Un proiect al deputatului Știrbu, tergiversat în Parlament

Un proiect legislativ menit să crească transparența în administrația publică este blocat în Parlament, după ce Senatul l-a respins, iar Camera Deputaților îl tot trimite între comisii fără a-l supune votului final. Inițiativa, depusă de deputatul PNL Gigel Știrbu, prevede obligativitatea ca toți demnitarii, de la miniștri și parlamentari până la primari, consilieri locali și județeni, să își publice CV-urile complete și actualizate pe site-urile instituțiilor pe care le reprezintă. Textul legislativ stabilește că fiecare demnitar trebuie să își facă public CV-ul în termen de 30 de zile de la preluarea funcției, precum și să îl actualizeze atunci când apar schimbări semnificative în parcursul profesional. În caz contrar, aceștia ar urma să fie sancționați cu amenzi de 10.000 de lei.

Potrivit inițiatorului, măsura urmărește să ofere cetățenilor acces la informații esențiale despre calificările și experiența celor care îi reprezintă în funcții publice, consolidând astfel încrederea publică în instituțiile statului. Deși proiectul a primit raport favorabil din partea Comisiei pentru administrație publică și avize pozitive din partea comisiilor juridică și de comunicații, Comisia pentru drepturile omului a emis un aviz negativ. În luna septembrie, Camera Deputaților a trimis proiectul pentru un raport suplimentar tot la Comisia pentru administrație publică, însă termenul stabilit pentru finalizare, 14 octombrie, a trecut fără ca documentul să fie emis. Astfel, inițiativa se află în continuare în așteptare, fără un calendar clar pentru dezbaterea și votul din plen.

Blocajul apare pe fondul reducerii standardelor de transparență în administrația publică, după ce Curtea Constituțională a decis că demnitarii nu mai sunt obligați să își publice declarațiile de avere. În acest climat, proiectul privind obligativitatea publicării CV-urilor ar reprezenta o încercare de a restabili un minim nivel de acces la informațiile publice care privesc persoanele aflate în funcții de conducere ale statului.