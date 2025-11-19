Tragedie pe DN 67B. O femeie din Vulturești a murit după ce a fost acroșată de un autoturism

Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineață, 19 noiembrie 2025, pe Drumul Național 67B, în comuna Vulturești. Incidentul a fost semnalat autorităților în jurul orei 06:35, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt, care au demarat imediat verificările. Din primele informații, un autoturism condus de un bărbat de 75 de ani, localnic, ar fi acroșat o femeie de 52 de ani, pieton, tot din Vulturești. Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite în cadrul cercetărilor.

Din nefericire, în urma evenimentului rutier, pietonul a decedat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili cu precizie modul în care s-a produs tragedia și pentru a dispune măsurile legale ce se impun.