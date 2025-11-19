Primăria municipiului Slatina deschide înscrierile pentru „Desaga lu’ Moș Crăciun”

Primăria municipiului Slatina anunță startul înscrierilor pentru programul „Desaga lu’ Moș Crăciun”, unul dintre cele mai îndrăgite proiecte dedicate celor mici în preajma sărbătorilor de iarnă. Grădinițele și școlile din oraș, de la grupa mică până la clasa a III-a, sunt invitate să se alăture maratonului de colinde și momente artistice ce vor readuce în centrul comunității spiritul autentic al Crăciunului. Programul se adresează atât copiilor preșcolari și școlari, cât și elevilor cu cerințe educaționale speciale, indiferent de vârstă, toți fiind integrați în cadrul activităților în aceleași condiții. Prin „Desaga lu’ Moș Crăciun”, organizatorii urmăresc promovarea tradițiilor de iarnă, stimularea creativității celor mici și punerea în valoare a talentului copiilor din unitățile de învățământ slătinene. Fiecare participant va primi un cadou din partea Primăriei, iar momentul artistic prezentat de fiecare grupă sau clasă va avea o durată de maximum 10 minute.

Perioada de înscriere este 17-28 noiembrie 2025, iar după această dată nu vor mai fi acceptate noi solicitări. Programul se va desfășura între 8 și 19 decembrie 2025, iar fiecare unitate de învățământ poate înscrie cel mult 120 de copii. Numărul final de participanți trebuie transmis până cel târziu la 28 noiembrie, fie prin e-mail la office@primariaslatina.ro, fie direct la registratura instituției.

Municipalitatea transmite că, și în acest an, Crăciunul la Slatina va avea în prim-plan copiii, colindele și emoția sărbătorilor. Prin implicarea școlilor și grădinițelor, orașul își propune să umple, la propriu și la figurat, „Desaga lu’ Moș Crăciun” cu zâmbetele celor mici.