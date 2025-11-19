Petiție – Către: Guvernul României Nu jumuliți gâsca (firmele)! Reveniți la cota de 10% la dividende!

Petiție – Către: Guvernul României Nu jumuliți gâsca (firmele)! Reveniți la cota...

Campanie inițiată de Asociația Câmpina Curată

Cerem revenirea la cota de 10% pentru impozitul pe dividende.

De ce este important?

De ce? În 10 puncte simple:

1. Creșterea bruscă a taxelor ne scufundă.

Așa cum „gâsca nu trebuie jumulită excesiv”, și firmele au o limită. Impozitele prea mari ne lasă fără resurse.

2. Taxele ridicate descurajează investițiile.

Investitorii – mai ales românii – nu mai pot planifica afaceri stabile într-un regim fiscal schimbat de 3 ori în 8 ani.

3. Afectează firmele corecte, nu pe cele „fantomă”.

Antreprenorii care plătesc tot sunt taxați tot mai mult, în timp ce zona gri și neagră rămâne aproape neatinsă.

4. Statul crede că va încasa mai mult, dar realitatea este exact opusul.

Taxarea excesivă taie motivația de conformare și împinge antreprenorii să își reducă distribuirea profiturilor sau să caute soluții legale de optimizare. Rezultatul? Statul colectează mai puțini bani reali, nu mai mulți – fenomen explicat de teoria economică a „Laffer Curve” (efectul Laffer), care arată cum taxarea exagerată reduce drastic veniturile bugetare.

5. Decapitalizează firmele românești.

Antreprenorii vor scoate dividende înainte de mărirea taxei, iar firmele rămân fără bani pentru investiții și fără protecție în perioade de criză.

6. Crește riscul de falimente în 2026–2028.

Firmele slăbite de taxe mari vor rezista mai puțin în cazul unei recesiuni – ceea ce afectează și locurile de muncă, și bugetul statului.

7. Companiile străine se pot reloca ușor, cele românești nu.

Măsura lovește disproporționat capitalul autohton, nu pe cel internațional.

8. Nu este etic să taxezi excesiv pe cei care plătesc, în timp ce mari zone economice rămân netaxate.

Statul trebuie să înceapă cu evaziunea, nu cu antreprenorii corecți.

9. Economia gri și neagră (25–35% din PIB) este adevărata sursă de bani.

Dacă aceste zone ar fi fiscalizate, nu ar mai fi nevoie să crească taxele firmelor care deja contribuie.

10. Cerem revenirea la 10% până după o reformă reală.

Majorarea trebuie amânată până când statul demonstrează că reduce evaziunea, crește colectarea și aplică reguli corecte pentru toți.

Link către semnare petiție