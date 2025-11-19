Percheziții în Olt într-un dosar de trafic de persoane. Trei victime vulnerabile, exploatate prin muncă forțată

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt, au efectuat miercuri, 19 noiembrie 2025, două percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Potrivit anchetatorilor, o persoană este bănuită că ar fi profitat de vulnerabilitatea a trei victime, doi bărbați și o femeie, toate având afecțiuni psihice și fiind încadrate cu grad de handicap. Suspectul i-ar fi recrutat și adăpostit în gospodăria sa, unde i-ar fi supus la muncă zilnică în regim forțat. De asemenea, ancheta arată că aceeași persoană ar fi încasat, fără drept, indemnizațiile lunare de handicap cuvenite celor trei victime.

În acest moment, audierile sunt în desfășurare la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt. Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt și de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt.

Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.