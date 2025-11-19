MADR cere mai multe produse românești la raft. Ministrul Florin Barbu, discuții cu marile lanțuri de retail înaintea sărbătorilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a reluat dialogul cu marile rețele comerciale, într-o întâlnire desfășurată marți, 18 noiembrie 2025, între ministrul Florin Barbu și reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. La discuții au participat și conducerea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței. Tema centrală a întâlnirii a fost găsirea unor soluții concrete pentru creșterea numărului de produse românești la raft, într-o perioadă în care cererea alimentară crește semnificativ. Discuțiile au vizat în special funcționarea lanțului alimentar în sectoarele carne, ouă și lactate, dar și modalitățile prin care colaborarea dintre producători, procesatori și retaileri poate fi consolidată. Ministrul Florin Barbu a subliniat că producția internă este, în prezent, capabilă să acopere consumul de carne proaspătă de porc pentru lunile noiembrie și decembrie, datorită investițiilor realizate în ultimii ani în fermele românești.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat și stadiul Programului de susținere a crescătorilor de suine, finanțat cu peste 1 miliard de lei. Potrivit datelor MADR, opt proiecte sunt deja finalizate, iar gradul de implementare a investițiilor a ajuns la 71%. Programul va duce la crearea a peste 46.000 de noi locuri de cazare pentru reproducție, o măsură considerată esențială pentru întărirea securității alimentare și reducerea dependenței României de importurile de carne.

Ministerul Agriculturii anunță că va continua dialogul cu reprezentanții marilor rețele comerciale, cu scopul de a asigura accesul producătorilor români pe rafturile supermarketurilor și de a garanta consumatorilor produse sigure, de calitate și cât mai multe de origine locală.