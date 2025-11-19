CSM Slatina, pregătită să lupte pentru aur la Campionatul Național de Judo pe Echipe – Seniori

CSM Slatina, pregătită să lupte pentru aur la Campionatul Național de Judo...

CSM Slatina participă în perioada 22–23 noiembrie 2025, la Cluj-Napoca, la Campionatul Național de Judo pe Echipe – Seniori, una dintre cele mai importante competiții ale sezonului.

„Clubul nostru se numără printre cele mai puternice echipe din țară, fiind vicecampioană națională în ultimii trei ani, performanță care confirmă valoarea și constanța sportivilor noștri”, subliniază reprezentanții clubului.

Componența echipei CSM Slatina la CN Seniori 2025:

Gheț Eugen

Ene Ștefan

Crișan Cătălin

Sora Cristian

Mitru Vlad

Proșie Dragoș

Szöcs Elemer

Gribinet Ciprian

Șerban Eduard

Vasian Ionuț

Natea Daniel

Conducerea clubului își exprimă încrederea în potențialul echipei și transmite un mesaj de susținere înaintea competiției: „Le dorim mult succes și să revină cu un nou rezultat remarcabil!”

Participarea la Campionatul Național de la Cluj-Napoca reprezintă o nouă șansă pentru judoka slătineni de a confirma statutul obținut în ultimii ani și de a lupta pentru titlul mult așteptat de comunitate.