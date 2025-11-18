Deputatul Mihai-Adrian Țiu cere Guvernului creşterea salariului minim: „Opriţi condamnarea românilor la sărăcie”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, lansează un nou atac la adresa Guvernului, acuzând Executivul că menţine România printre statele cu cea mai ridicată rată a sărăciei din Uniunea Europeană prin refuzul de a majora salariul minim pe economie. Într-o declaraţie politică transmisă marţi, 18 noiembrie 2025, parlamentarul susţine că actualele politici fiscale sufocă financiar milioane de angajaţi şi împing familiile cu venituri mici la limita subzistenţei. Țiu afirmă că, deşi nivelul salariului minim brut este un criteriu de comparaţie la nivel european, România se remarcă prin cele mai ridicate taxe pe forţa de muncă, ceea ce reduce semnificativ venitul net al angajaţilor. Deputatul susţine că această situaţie a contribuit la plecarea în străinătate a milioane de români în ultimele decenii.

„Românii sunt sufocaţi financiar de propriul Guvern, iar nimeni nu vorbeşte despre reducerea fiscalităţii”, a declarat acesta, subliniind că salariile mici şi taxele mari menţin o parte importantă a populaţiei în sărăcie.

Adresându-se direct prim-ministrului, liderul S.O.S. România din Olt întreabă de ce România nu urmează exemplul altor state europene care majorează periodic salariul minim. Țiu îl acuză pe premier de susţinerea unei politici de „plafonare” ce ar afecta aproximativ 2,5 milioane de angajaţi dependenţi de salariul minim. Conform deputatului, menţinerea nivelului actual ar „condamna la sărăcie” aceste familii, deja afectate de scumpiri şi de creşterea costurilor vieţii.

Parlamentarul invocă date privind valoarea coşului minim de consum pentru o familie cu doi adulţi şi doi copii, 11.370 lei pe lună, la nivelul lunii septembrie 2025. Potrivit acestuia, numeroase familii câştigă mai puţin de jumătate din această sumă, ceea ce ar plasa peste 4 milioane de cetăţeni în situaţie de sărăcie. Țiu afirmă că susţine creşterea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2026, considerând că o majorare de minimum 10%, echivalentă cu rata inflaţiei din 2025, ar reprezenta un pas necesar pentru protejarea puterii de cumpărare şi stimularea economiei prin creşterea consumului. El subliniază că marile companii din Olt îşi calibrează salariile în funcţie de salariul minim, nu de productivitate, iar o creştere a acestuia ar fi benefică pentru angajaţi şi pentru economie.

Deputatul reclamă totodată lipsa unor măsuri ferme din partea Guvernului privind eficientizarea cheltuirii banilor publici, criticând „achiziţiile la preţuri umflate” şi externalizarea profiturilor companiilor mari, în timp ce taxele pe muncă rămân ridicate.

„Rolul statului este să privească acolo unde se face adevărata risipă, nu în coşul românilor”, afirmă parlamentarul.

În încheierea declaraţiei, Mihai-Adrian Țiu transmite că S.O.S. România va continua să susţină măsurile care au ca scop îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor.

„Nu-i mai umiliţi pe români să trăiască în sărăcie! Un popor unit nu poate fi învins!”, punctează acesta.