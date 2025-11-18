Controale în trafic la Slatina. Dosare penale pentru doi conducători auto

Polițiștii municipiului Slatina au depistat, în cursul serii de 17 noiembrie 2025, doi conducători auto care au încălcat grav legislația rutieră, ambele cazuri fiind preluate pentru continuarea cercetărilor.

În jurul orei 22:50, un bărbat de 40 de ani, din Slatina, a fost oprit în trafic de polițiștii din cadrul Poliției municipiului. Oamenii legii au observat că șoferul emana halenă alcoolică, astfel că au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilometru. Rezultatul a indicat o valoare de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, nivel care depășește limita legală pentru încadrarea faptei ca infracțiune. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a avut loc evenimentul.

Cu câteva ore mai devreme, în jurul orei 19:50, polițiștii slătineni au oprit pe strada Crișan un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, din comuna Crâmpoia. Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au arătat că vehiculul nu era înmatriculat. În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat, iar cercetările sunt în desfășurare.