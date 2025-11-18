Casa Județeană de Pensii Olt anunță distribuirea biletelor de tratament pentru seria 18/2025

Casa Județeană de Pensii Olt a informat că pentru seria a 18-a din 2025 au fost repartizate 95 de bilete de tratament balnear. Dintre acestea, 25 au fost alocate automat pe baza cererilor depuse de solicitanți.

Potrivit instituției, distribuția biletelor pe stațiuni este următoarea:

17 bilete în stațiunea Olănești

4 bilete în stațiunea Căciulata

3 bilete în stațiunea Felix

1 bilet în stațiunea Mangalia

Un număr semnificativ de 70 de bilete au rămas nealocate, în lipsa solicitărilor. Acestea sunt disponibile în stațiunile Amara, Bala, Buziaș, Covasna, Felix, Mangalia, Neptun, Olănești și Pucioasa. Reprezentanții CJP Olt precizează că biletele nealocate vor fi distribuite prin solicitare directă persoanelor care se prezintă la sediul instituției și doresc să beneficieze de tratament balnear în una dintre stațiunile menționate. Data de prezentare în stațiune pentru seria 18 este cuprinsă între 4 și 6 decembrie 2025.

Lista beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate este afișată atât la sediul CJP Olt, cât și pe site-ul instituției. Biletele repartizate pot fi ridicate până la data de 24 noiembrie 2025, iar cele nevalorificate vor fi redistribuite în data de 26 noiembrie 2025. Persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la ghișeul pentru bilete de tratament, având actul de identitate în original și biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau specialist, în funcție de afecțiunea pentru care solicită tratamentul.

În cursul acestui an, CJP Olt a înregistrat 4.227 de cereri pentru acordarea biletelor de tratament, iar până în prezent 2.650 de persoane au beneficiat de aceste servicii.