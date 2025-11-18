Administrație pe supraviețuire. Bani de la Consiliul Județean Olt pentru primării

Ședința extraordinară a Consiliului Județean din 18 noiembrie 2025, reprezintă o gură de oxigen pentru administrațiile locale din Olt. Din rezerva bugetară disponibilă la nivelul autorității județene, s-au alocat importante sume pentru ca primăriile din județ să poată parcurge perioada dificilă de iarnă și să nu intre, efectiv, în incapacitate de plată.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat de majoritate având și abțineri din zona unui grup politic.

Despre acest proiect, în contextul greutăților specifice, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, declară: „În ședința de astăzi am alocat suma de aproape 20 de milioane de lei către localitățile din județul Olt, majoritatea aflându-se în dificultate financiară. Nevoile sunt diverse, de la cofinanțarea proiectelor și finanțarea unor investiții proprii la cheltuieli curente, pentru că majoritatea localităților nu au primit de la Guvernul României toți banii pentru indemnizațiile de handicap și sunt localități care vor pune de la ele, pentru că nu pot să lase acele persoane pe final de an fără indemnizațiile necesare traiului, existenței”.

Chiar și așa, banii nu sunt suficienți pentru a acoperi necesarul închiderii tuturor capitolelor de cheltuieli la primăriile din Olt. O recunoaște asta, chiar președintele Consiliului Județean: „Fondurile împărțite de noi nu sunt suficiente; sunt sumele pe care noi le am avut la dispoziție și atât am putut să dăm. Nevoile localităților din județul Olt sunt mult mai mari, mai ales pe cofinanțarea proiectelor. Trebuie foarte mulți bani pentru confinanțarea proiectelor pe care nici noi nu îi avem și nici primăriile nu îi au. Eu în continuare susțin că Guvernul României trebuie să găsească o cale, poate împrumuturi, poate altă formă, să ajute unitățile administrativ-teritoriale din România. Spunem că absorția fondurilor europene este una greoaie; ei bine, primarii au capacitatea necesară de a construi proiecte și de a le pune în operă, numai că te lovești de această cofinanțare pe care unele localități chiar nu și-o pot permite”.

Iată lista cu sumele alocate fiecărei Unități Administrativ Teritoriale din județ:

