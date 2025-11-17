Săptămână de filme 3D și intrare gratuită la Cinema „Eugen Ionescu” Slatina

Cinema „Eugen Ionescu” Slatina își întâmpină publicul, începând de astăzi, 17 noiembrie 2025, cu o nouă selecție de filme în format 3D, proiectate gratuit pe întreaga durată a săptămânii 17–23 noiembrie. Spectatorii sunt invitați să se bucure de producții pentru toate gusturile, de la animații îndrăgite și aventuri fantastice, până la thrillere întunecate, remake-uri horror și povești SF emoționante. Pentru vizionare sunt necesari ochelari 3D compatibili, care pot fi achiziționați sau aduși de acasă.

Programul începe zilnic la ora 14:45, cu animația „Minecraft: Filmul” (dublat), o aventură inspirată din celebrul joc video, potrivită întregii familii. De la ora 16:00, publicul poate urmări „Vaiana”, povestea curajoasei Moana care pornește pe ocean într-o călătorie inițiatică plină de magie și energie. Suspansul își face simțită prezența la 16:45, prin thrillerul „Good Boy”, o poveste tensionată despre încredere și instinct de supraviețuire, însoțită de un patruped neobișnuit de curajos. Amatorii de filme horror au parte, de la ora 18:00, de un nou „Nosferatu”, un remake modern cu atmosferă gotică și imagini impresionante, urmat la 18:30 de „The Jester 2”, continuarea și mai intensă a seriei care a cucerit fanii genului. Seara se încheie cu două producții pentru iubitorii de povești profunde și motivaționale. De la 20:15 rulează drama SF „Astronaut”, un film despre limitele umane și fascinația spațiului cosmic, iar la 20:30 publicul poate viziona „Regele / Him”, o poveste inspirațională despre ambiție, disciplină și drumul dificil spre performanță.

Proiecțiile se desfășoară între orele 14:45 și 21:00, iar rezervările pot fi făcute la numărul 0784 010 929.