Primărie din Olt, amendată cu încă 50.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor de mediu dispuse de Garda Națională de Mediu

Primărie din Olt, amendată cu încă 50.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor...

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Olt a sancționat o unitate administrativ-teritorială din județ cu o amendă în valoare de 50.000 de lei, după ce autoritatea locală nu a dus la îndeplinire, în termenul stabilit, măsurile dispuse în urma controalelor anterioare. Potrivit reprezentanților instituției, măsurile dispuse vizau salubrizarea unor terenuri afectate de depozitări necontrolate de deșeuri. Neîndeplinirea obligațiilor reprezintă o încălcare a prevederilor art. 96, alin. (3), pct. 9 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, act normativ care reglementează responsabilitățile autorităților locale și ale operatorilor în gestionarea mediului.

Comisarii de mediu subliniază că impunerea și urmărirea implementării măsurilor dispuse în timpul controalelor au ca scop corectarea abaterilor și alinierea activităților la legislația în vigoare. „Realizarea măsurilor dispuse este o obligație legală și o dovadă de responsabilitate, care contribuie la funcționarea corectă, sigură și sustenabilă a activității”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Olt.

Potrivit unor surse independente de Garda de Mediu Olt, pe baza unor informații obținut de redacție, primăria respectivă este cea a comunei Gârcov.