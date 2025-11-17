Prima ediție a „Școlii Mamei” la SJU Slatina. Zeci de viitori părinți, informați și sprijiniți de specialiști

Spitalul Județean de Urgență Slatina a organizat, în premieră, evenimentul „Școala Mamei”, dedicat informării și pregătirii viitorilor părinți. Zeci de gravide și partenerii lor au participat la activitățile susținute de medicii din secțiile Obstetrică-Ginecologie I și II și Neonatologie. În cadrul întâlnirii, participanții au primit informații esențiale despre îngrijirea și alimentația gravidei, etapele nașterii, recoltarea de celule stem, precum și despre îngrijirea și alăptarea nou-născutului. Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei Mondiale a Prematurității, iar medicii neonatologi au explicat ce presupune o naștere înainte de termen și care sunt particularitățile dezvoltării unui copil născut prematur.

Prima ediție a „Școlii Mamei” a avut loc în parteneriat cu Biogenis – bancă de celule stem, iar viitorii tătici au beneficiat de o facilitate importantă, obținerea unui atestat care le va permite să primească cinci zile de concediu după nașterea copilului. Participanții au primit materiale informative, cadouri surpriză și au luat parte la o tombolă. Unul dintre viitorii bebeluși s-a bucurat deja de primul său cadou, un cărucior oferit în cadrul evenimentului.

Reprezentanții spitalului transmit mulțumiri tuturor celor implicați și au subliniat importanța încrederii viitorilor părinți în serviciile medicale ale unității, indiferent că este vorba de monitorizarea sarcinii, naștere, consultații, analize sau alte intervenții.