Olt. Polițiștii au dat peste 260 de amenzi și au reținut 17 permise

Polițiștii olteni au desfășurat, weekend-ul trecut, o serie de acțiuni menite să asigure ordinea publică și să reducă riscul rutier pe drumurile din județ. Intervențiile au vizat prevenirea faptelor de violență, creșterea siguranței rutiere și depistarea șoferilor care încalcă normele de circulație, în special a celor care conduc sub influența alcoolului, a substanțelor psihoactive sau depășesc limita legală de viteză. În această perioadă, polițiștii au intervenit la 70 de solicitări, dintre care 52 prin numărul unic de urgență 112. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate 260 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 82.000 de lei.

Tot pe linie rutieră, oamenii legii au reținut 17 permise de conducere: 11 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, trei pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, trei pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 17 certificate de înmatriculare, fiind constatate și 8 infracțiuni la regimul circulației.

Unul dintre cazurile semnalate a avut loc în 15 noiembrie, în jurul orei 01:00, când polițiștii au oprit pe strada Cireașov din Slatina un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt.

O zi mai târziu, pe 16 noiembrie, în jurul orei 11:30, polițiștii slătineni au oprit un autoturism pe bulevardul A.I. Cuza, la volanul căruia se afla un tânăr de 27 de ani. Verificările au arătat că vehiculul nu era înmatriculat, motiv pentru care a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Reprezentanții IPJ Olt transmit că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței cetățenilor.