NEVOIA DE O ALTĂ POLITICĂ!

A înebunit lupu’… în ROMÂNIA, căci nicăieri în această lume nu are loc o distrugere sistematică a destinului, limbii, culturii, istoriei, ca la noi, pe de o parte, în timp ce pe de altă parte lăcomia a devenit, pentru CEI MARI un stimulent CORUPĂTOR.

În goana lor după putere și bogăție, „EI” nu catadisesc să distrugă pînă și „civilizația” romînească împiedicând orice progres, fie și pe termen scurt sau lung.

Fără exagerare, raportat la timpul istoric actual, parcurgem cea mai rușinoasă etapă din istoria neamului românesc, căci CORUPȚIA, TICĂLOȘIA, MINCIUNA, DEMAGOGIA, IPOCRIZIA au devenit un fel de „nestemate” ale gândirii și acțiunii clasei politice. De fapt, ce zic, nu e o CLASĂ POLITICĂ, ci o CASTĂ POLITICĂ în care NU au acces oamenii onești, cinstiți și patrioți.

Este dezgustător să vezi cum autoritățile țării se „răsplătesc” reciproc cu BUNURI și AVANTAJE, prin cele mai sofisticate combinații mafiote, pentru ca apoi să se devoreze fără milă, oferind cea mai murdară materie primă pentru instituțiile de justiție.

Din 1989 până astăzi, suntem martori neputincioși ai unor etape evolutive ale gândirii diabolice și acțiunilor malefice ale celor care au introdus și folosit CORUPȚIA ca mijloc de bătaie de joc, sfidare și sărăcire a neamului românesc, după un adevărat ritual supermafiot.

ȚARA și NAȚIA sunt zguduite în aceste zile de „puhoaie” ale unei cumplite criza morale care se revarsă și iar se revarsă, fără ca cineva să le mai poată stăpâni, opri și lichida.

Lumea românească se află într-o INACTUALITATE dominată de URĂ, ANTIPATIE, ADVERSITATE și INSTABILITATE în care abundă penalii, hoții și tâlharii. Se „vede” cu ochiul liber că atât la nivelul PUTERII, cât și al OPOZIȚIEI s-a constituit o adevărată caracatiță autohtonă cu relații dincolo de hotarele țării, care n-are nimic comun cu civilizația contemporană a începutului de mileniu al treilea. „Se fură” dincolo de limitele „umanului” și vedem în aceste zile cum presa presa semnalează că printre BĂNUIȚI, ANCHETAȚI, ARESTAȚI, CONDAMNAȚI figurează demnitari înalți, fie că este vorba de EX-PREȘEDINȚI, PREMIERI, MINIȘTRI, PARLAMENTARI, PRIMARI și tot soiul de BARONI și BARONAȚI în comuniune cu diverși interlopi și lichele.

S-a ajuns, pur și simplu, la o situație paradoxală – pe de o parte a devenit pentru români, de nesuportat o POLITICĂ DE CĂPCĂUNEALĂ a ȚĂRII, iar pe de alta s-a conturat convingerea că în ROMÂNIA, aflată în derivă, nu există NIMENI care s-o salveze din situația de proprietate a unor derbedei. În consecință, pentru a nu păstra „lupul paznic la oi”, este nevoie de un alt tip de CONDUCĂTORI, care să militeze și să asigure progresul fiecărui om în parte, a complexei sale evoluții intelectuale și chiar materiale, dar și a „avansării” sale spirituale. Să pună capăt „întunericului” care a „năpădit” poporul român, să restabilească logica faptelor, să promoveze profesionalismul în toate domeniile, să restabilească adevărul despre neamul românesc, asigurându-i progresul pe măsura celor douăzeci de secole de existență (ca să nu luăm în calcul cele 70 de secole ale tracilor din spațiul nostru).

Actuala clasă politică, prin cei 32 de ani de când a promovat „LĂCOMIA STRICĂ OMENIA”, „BANU-I OCHIUL DRACULUI” și a încălcat înțelepciunea „NU DA SABIA ÎN MÂNA PROSTULUI” ne-a adus în situația să credem că un asemenea tip de conducător – pentru noi – nu-l găsim pe planetă, ci de aici nevoia de de a ne salva doar NIȘTE EXTRATEREȘTRI.

Dar, cu ce să înceapă, ce să facă pentru a nu ajunge să procedeze ab-nitio, ca VLAD ȚEPEȘ?

Mai întâi și întâi, să continue și să indice repede CRUCIADA împotriva tuturor penalilor, după care, într-o nație curățată și curată să descifreze toate ENIGMELE pentru a ni se reconsidera rolul legitim într-o lume care trebuie „dominată” de democrație și dreptate socială pentru toți.

Ori, pentru asta ar fi util să întocmească, încă „din START” un COD DE CONDUITĂ ROMÂNEASCĂ, pe baza căruia să se elaboreze noi „INSTRUMENTE” eficiente ale JUSTIȚIEI care „să nu ierte” și „să nu tolereze”, pornid de la câteva „dimensiuni fundamentale” ale Omului.

1. Fiecare să aibă pentru neamul său, ROMÂN, o sinceră și statornică prețuire;

2. Să nu-mi fac de râs locul de naștere, limba, istoria și concetățenii;

3. Să reactiveze mândria de a fi ROMÂNI și iubirea de țară;

4. Să „NORMALIZEZE” viața fiecărui ROMÂN, în țara lui;

5. Să lichidăm toate „CIUDĂȚENIILE” care s-au „instalat” în societatea românească;

6. Să punem capăt tuturor „chermezelor deșuchiate” și a glumelor de prost gust, a altor „NECUVENITE” care afectează viața spirituală;

7. Să înceteze clamarea ca victime politice a corupților și penalilor cercetați, arestați și condamnați;

8. Să nu se mai mistifice ADEVĂRUL pentru ca cei „în cauză” să fie creditați cu „încredere lamentabilă”;

9. Să se oprească bârfele, ițele și delațiunile care acoperă și ascund „afacerile murdare”;

10. Să înceteze „turnătoria” unora asupra altora, ca mijloc important în războiul „STÂLPILOR” puterii;

11. Să dispară întâlnirile „dubioase” la „nivel înalt”, cu scopul de a „CONSTRUI” dosare care să alimenteze adversitățile din „sferele de sus” pentru a „PROMOVA” sau „DOBORÎ”;

12. Să dispară pentru totdeuna „traficul general” de influență, pentru a se asigura funcționarea reală a statului de drept;

13. Să înceteze goana murdară cu „gențile de bani negri”, presiuni și șantaj, pentru a asigura „prietenia politică”, dar și altruismul pe măsură;

14. Să „deschidem” inimile către cei săraci și defavorizați, pentru a-i scoate din SĂRĂCIE și ASERVIRE;

15. Să se perpetueze zicala: „UNDE-I PUTEREA, E ȘI DREPTATEA”, doar în SENS POZITIV , pentru că numai așa va avea, întotdeauna un impact pozitiv asupra CONȘTIINȚELOR și BUNĂSTĂRII pentru TOȚI ROMÂNII.

Inventarul de mai sus e cât se poate de sumar, dar merită să-l încercăm NOI ÎNTRE NOI , înainte de a-i invita pe EXTRATEREȘTRI. Poate și reușim, iar în acest fel VIAȚA ar începe „SĂ FUNCȚIONEZE” în încercata noastră țară și ne-am spune că suntem pe „MÂINILE NOASTRE BUNE”.

Prof.

Ion Pătrașcu

Slatina, Olt