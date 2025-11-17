Modernizarea lifturilor din Slatina prinde viteză

Proiectul de modernizare a lifturilor din blocurile de locuințe din municipiul Slatina înaintează într-un ritm alert, anunță reprezentanții Primăriei. Contractul care vizează furnizarea, proiectarea și punerea în funcțiune a noilor ascensoare se află în plină desfășurare, iar lucrările executate până în prezent indică un progres consistent. Potrivit autorităților locale, puțurile lifturilor au fost deja igienizate, iar ascensoarele vechi au fost demontate în 10 dintre cele 17 locații incluse în contract. Procesul de înlocuire este astfel pregătit pentru etapa următoare.

Primele patru lifturi noi, ultramoderne, au ajuns deja în oraș și vor fi montate la următoarele adrese:

A.I. Cuza – Union

GA 15C – Scara B, Libertății

Bloc T2 – Independenței

Blocul 4 – A.I. Cuza, Scara C

Lucrările de montare sunt programate să înceapă chiar în această săptămână, iar autoritățile dau asigurări că proiectul avansează conform planificării.

„Ne respectăm angajamentele și continuăm modernizarea infrastructurii pentru confortul și siguranța locuitorilor”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.