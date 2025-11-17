Mișcări importante la AUR Olt. Simion intervine personal!

Luni, 24 noiembrie 2025, de la ora 18:00, Casa de Cultură a Tineretului din Slatina va fi gazda Conferinței Județene de Alegeri a Filialei AUR Olt, un eveniment cu miză majoră pentru structura organizației în teritoriu. La reuniune sunt așteptați delegați cu drept de vot, alături de numeroși invitați, conferința fiind anunțată drept una dintre cele mai consistente mobilizări județene ale formațiunii. Evenimentul are ca obiectiv definirea direcțiilor politice pentru perioada următoare și alegerea noii echipe de conducere a filialei.

Conducerea centrală a partidului va fi prezentă la Slatina prin președintele AUR, George Simion, însoțit de senatori și deputați ai formațiunii. Aceștia vor susține intervenții privind viziunea AUR la nivel național și regional, precum și aspecte legate de organizarea internă a partidului.

Agenda conferinței include discursuri oficiale, prezentări ale liderilor centrali și desfășurarea completă a procesului de vot pentru structurile interne ale Filialei AUR Olt. Organizatorii subliniază că evenimentul marchează un moment esențial pentru consolidarea și reorganizarea filialei în perspectiva proiectelor politice viitoare.