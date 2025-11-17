Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Studenții de astăzi sunt liderii de mâine ai României”

Deputatul Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Grupului parlamentar S.O.S România, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale a Studenţilor, marcată anual pe 17 noiembrie. Parlamentarul subliniază importanţa tinerilor în dezvoltarea societăţii româneşti și amintește de sacrificiile care au stat la baza acestei zile comemorative. Ziua Internaţională a Studenţilor a fost instituită în anul 1941 la Londra, în memoria tragediei petrecute în 1939 la Praga, când regimul nazist a reprimat brutal o manifestație a studenților cehi. Opt studenți și un profesor au fost uciși, iar peste 1.200 de tineri au fost deportați în lagăre de concentrare. În timp, această dată a devenit un simbol global al curajului și solidarității studențești. În mesajul său, deputatul amintește și de momente importante din istoria României, precum revolta studențească de la Iași din 17 februarie 1987, când sute de tineri au protestat împotriva condițiilor dure din căminele studențești, într-o perioadă în care regimul comunist restrângea libertățile fundamentale.

„De peste 8 decenii comemorăm curajul studenților care au luptat pentru libertate și democrație, demonstrând că vocea lor merită să fie auzită și respectată”, a declarat Mihai-Adrian Țiu. Parlamentarul afirmă că studenții au fost mereu un factor de schimbare și că societatea are datoria morală de a investi în educație și în condiții adecvate pentru dezvoltarea profesională a tinerilor.

Deputatul S.O.S România transmite și un mesaj direct către studenți: „Să rămâneţi mereu curajoşi şi uniţi în faţa tuturor provocărilor! Viitorul ţării depinde de voi!”

În încheiere, acesta subliniază rolul definitoriu al tinerilor pentru viitorul României: „Studenţii de astăzi sunt liderii de mâine ai României și reprezintă motorul principal al unei societăți unite și prospere”.