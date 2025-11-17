Deputatul Gigel Știrbu transmite un mesaj de apreciere cu prilejul Zilei Internaționale a Studenților

Cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților, sărbătorită anual pe 17 noiembrie, deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, a transmis un mesaj de recunoaștere și încurajare pentru tinerii aflați pe băncile universităților din România. În mesajul său, parlamentarul subliniază rolul esențial pe care studenții îl au în evoluția societății, descriindu-i drept „motorul schimbării”, generația care prin energie, curaj și dorință de cunoaștere „dă sens viitorului”. Gigel Știrbu evidențiază capacitatea tinerilor de a gândi critic, de a crea, de a inova și de a visa la o lume mai bună. Deputatul liberal face apel la susținerea continuă a studenților și la aprecierea eforturilor pe care aceștia le depun în procesul lor de formare profesională și personală. El afirmă că investiția în educația și dezvoltarea tinerilor este o investiție în viitorul României.

„Este momentul să le recunoaștem efortul, pasiunea și implicarea. Să îi susținem în drumul lor, pentru că ei sunt cei care vor construi lumea de mâine”, transmite Gigel Știrbu.