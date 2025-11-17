Bărbat din Slătioara, arestat preventiv după ce și-ar fi agresat fosta soție și ar fi încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 34 de ani, originar din comuna Slătioara, a fost arestat preventiv după ce ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa și și-ar fi agresat fosta soție. Măsura a fost dispusă de Judecătoria Slatina pe 16 noiembrie 2025, la propunerea procurorilor.

Incidentul care a declanșat ancheta a avut loc în seara zilei de 11 noiembrie, în jurul orei 22.00, când o tânără de 27 de ani, din comuna Brebeni, a sunat la 112 reclamând că fostul soț s-a prezentat la locuința ei și a agresat-o fizic. Polițiștii Secției Rurale nr. 4 Coteana au intervenit de urgență. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că bărbatul nu doar că ar fi comis acte de violență asupra femeii, ci ar fi încălcat și prevederile ordinului de protecție emis anterior de instanța din Slatina. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și lovirea sau alte violențe.

După administrarea probelor, pe 15 noiembrie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt. O zi mai târziu, instanța a decis arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile.

Autoritățile reamintesc că persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.