Primăria Slatina lansează proiectul „Bullyingul rănește – arta vindecă”

Municipiul Slatina pornește o amplă inițiativă de combatere a bullyingului și discriminării printr-un proiect construit în jurul artei, educației și dialogului comunitar. Programul „Bullyingul rănește – arta vindecă” își propune să sprijine în special copiii și tinerii romi, dar și toate comunitățile afectate de excludere sau comportamente agresive. Proiectul va fi implementat în școli, la sediul Partidei Romilor și în mai multe cartiere ale orașului, printre care Fundătura Uzinei, Strada Oltului, Strada Garoafelor, Strada Panseluțelor și alte zone mixte ale Slatinei. Activitățile sunt gândite astfel încât să creeze spații sigure pentru exprimare, învățare și colaborare.

Programul include ateliere de artă cu temă anti-bullying, sesiuni educative derulate în școli, întâlniri comunitare axate pe discuții despre incluziune, dar și ateliere de teatru-forum și storytelling. Participanții vor avea ocazia să își expună lucrările în cadrul unor expoziții publice, iar campania de conștientizare va fi realizată chiar de membrii comunității. Prin această inițiativă, administrația locală urmărește reducerea fenomenului de bullying, cultivarea empatiei și consolidarea legăturilor dintre diversele grupuri din oraș. Totodată, proiectul își propune să ofere copiilor și tinerilor instrumente prin care să devină mai încrezători și mai protejați în fața comportamentelor abuzive.

„O comunitate puternică nu lasă pe nimeni în urmă”, este mesajul care ghidează acțiunile primarului Slatinei, Mario De Mezzo, acesta subliniind importanța investițiilor în educație, respect și unitate.