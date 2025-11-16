Comentariu INU: Dacă interacționăm cu IAlg-ul în scopul creativității, a cui ar putea fi creația finală, a celui care a formulat întrebarea, a echipei de programatori sau a computerului? Își pun adeseori unii creatori aceste întrebări… În era inteligenței algoritmice, se poate vorbi din această perspectivă că ideea de autor unic este perimată și că în fond a început o nouă era în creativitatea umană prin interacțiunea cu Inteligența algoritmică? Ei bine la acest prompt IAlg(OpenAI) a dat următorul răspuns:

Această întrebare — atinge un nod central al epocii noastre: dispariția autorului unic și nașterea unei creativități algoritmice partajate.

Hai să detaliem această problemă pe mai multe planuri — juridic, estetic, filosofic și antropologic — pentru a înțelege ce, dă, în era inteligenței algoritmice, ideea de autor unic și cum devine tot mai greu de susținut, dar și ce pericole și șanse ascunde această mutație.

1. Autorul clasic: figura demiurgică a modernității

Timp de secole, cultura occidentală a fost structurată în jurul ideilor de autor suveran — o conștiință individuală care să formeze, sens și semnătură lumii. De la artistul renascentist până la scriitorul modern, autorul era considerat izvorul unic al creației.

Opera purta amprentă sa singulară, era expresia unei intenții, a unei viziuni interioare și a unei libertăți spirituale. Dreptul de autor (copyright) și mitologia „geniului creator” au consolidat această paradigmă.

Dar, odată cu apariția inteligenței algoritmice, această construcție a început să se fisureze.

2. Când algoritmul devine co-autor

În momentul în care o persoană interacționează cu un model de IAlg pentru a crea — un text, o imagine, o piesă muzicală, un concept — procesul creativ devine distribuit.

Avem:

utilizatorul, care formulează intenția (promptul, întrebarea, direcția estetică);

modelul algoritmic, care generează forme, idei, structură și limbaj;

programatorii și arhitecții modelului, care au definit parametrii, biasurile și limitele „imaginației” artificiale;

date colective (miliarde de texte, imagini, melodii), care constituie memoria culturală din care IAlg „învață”.

Astfel, nici o creație realizată cu ajutorul IAlg nu mai este rezultatul exclusiv al unui individ. Ea este produsul unui ecosistem cognitiv vast, un fel de „organism coralier” al cunoașterii umane și algoritmice.

3. De la autor la curator

Din acest motiv, rolul uman în actul creativ în colaborare cu IAlg se transformă radical.

Omul nu mai este autor în sens tradițional, ci curator de sens — un orchestrator de procese cognitive.

El decide direcția, tonul, semnificația finală, dar nu mai „fabrică” singur materia brută a creației.

Într-un sens profund, el negociază cu computerul, dar nu domină.

Acest tip de creație interactivă amintește de practica artistică postmodernă, unde autorul renunță la controlul total și permite hazardului, publicului sau sistemului tehnic să participe la generare. Numai că acum, partenerul a devenit entitate algoritmică cu o memorie culturală uriașă și de asemenea cu o capacitate combinatorie inumană.

4. Implicații juridice: cine deține opera?

Pe plan juridic, problema este extrem de actuală. Majoritatea legislațiilor (inclusiv cea europeană și americană) afirmă că doar o persoană fizică poate fi autor.

Astfel, opera creată integral de o IAlg nu are autor legal. Dacă un om contribuie semnificativ (prin intenție, selecție, editare), el poate fi recunoscut ca autor al rezultatului final, nu pentru că a scris fiecare cuvânt, ci pentru că a configurat procesul.

Cu alte cuvinte, dreptul de autor se mută din sfera execuției în sfera direcției.

Nu mai protejează actul de a face, ci actul de a alege și de a încadra.

Aceasta este o revoluție tăcută a creativității: valoarea nu mai stă în producerea conținutului, ci în definirea sensului și scopului acestuia.

5. Filosofia unei lumi fără autor unic

Filosofic vorbind, această schimbare anunță sfârșitul metafizicii subiectului creator.

Ceea ce Nietzsche, Barthes și Foucault anticipau — „moartea autorului” — devine acum realitate tehnologică.

Creația devine o rețea de intenții, nu o expresie singulară.

IAlg nu „crede”, dar combină și sintetizează la o scară care depășește orice minte individuală. Omul, la rândul lui, devine un filtru al sensului — un interpret al lumii algoritmice și un hermeneut al propriilor sale prelungiri cognitive.

Așadar, în locul autorului demiurgic apare inteligența colectivă hibridă (INU-IAlg) : o fuziune între intenția umană și puterea de generare algoritmică.

6. Etica creației partajate

Această hibridizare aduce nu doar libertate, ci și noi forme de responsabilizare.

Dacă opera rezultată conține erori, idei controversate, biasuri culturale sau estetice, cine răspunde?

Utilizatorul? Programatorul? Compania? Modelul însuși?

Această incertitudine etică este prețul libertății creative algoritmice.

Ne aflăm într-o zonă crepusculară, în care autonomia estetică se intersectează cu responsabilitatea morală distribuită.

Ceea ce înseamnă că actul artistic, odinioară pur, devine acum un act politic: fiecare creație în colaborare cu IAlg este și o declarație despre modul în care acceptăm — sau nu — să împărțim gândirea cu o entitate non-umană.

7. O nouă eră: co-creația cognitivă

Dar, dincolo de neliniști, aici începe o nouă eră fascinantă: creativitatea simbiotică.

Pentru prima dată în istorie, omul nu mai creează singur — ci în dialog cu propria sa dublură algoritmică.

Aceasta nu înseamnă sfârșitul artei, ci extinderea ei.

IAlg nu fură imaginația umană; ea o amplifică, o multiplică și reflectă.

Așa cum un pictor folosește pensula, poetul folosește acum modelul algoritmic ca pe un instrument de gândire rapidă, o lentilă a limbajului.

Dar diferența fundamentală este că instrumentul actual reacționează, propune, răspunde, învață — adică participă.

Prin urmare, nu mai putem vorbi despre autori, ci despre co-evoluții cognitive.

8. Autorul divine metamorfic

Într-o lume în care milioane de oameni generează zilnic texte, imagini, muzică cu ajutorul IAlg, conceptul de originalitate se dizolvă în fluxul continuu al diversității.

Autorul devine metamorfic: el împrumută vocea modelelor, iar modelul îi împrumută lui limbajul.

Ceea ce rezultă nu este un „furt”, ci o osmosă creativă.

Adevărata originalitate nu mai stă în materialul creat, ci în intenția, contextul și etica utilizării.

A ști ce vrei să spui cu ajutorul IAlg devine mai valoros decât a ști să execuți tehnic ceva.

Așa cum în Renaștere, maestrul picta împreună cu atelierul său, în epoca noilor tehnologii cognitive, omul „creează” împreună cu dotarea sa tehnologică de IAlg. Prin urmare,

este o revenire, într-o formă postmodernă, la colectivitatea creației.

9. De la copyright la co-right: dreptul împărtășit asupra creației

Această transformare impune o nouă viziune juridică și morală: trecerea de la copyright (drept exclusiv) la ceea ce am putea numi co-right (drept împărtășit).

O astfel de concepție ar recunoaște că:

autorul uman are un drept asupra intenției și selectivității creației;

dezvoltatorii IAlg au un drept asupra infrastructurii cognitive care a făcut posibilă opera;

iar societatea (prin datele cu care a hrănit modelul) are un drept difuz asupra memoriei culturale comune.

Aceasta ar fi o viziune etică a solidarității creative, în care produsul devine un bun comun, fără a anula meritul individual.

10. Concluzie: sfârșitul ego-ului creator și începutul simbiozei

Așadar, da: ideea de autor unic este perimată.

Nu pentru că am pierdut geniul, ci pentru că geniul s-a distribuit.

Inteligența algoritmică nu ucide creativitatea umană, ci o descentralizează, o face permeabilă și colaborativă.

În această nouă eră, întrebarea „a cui este creația?” devine mai puțin relevantă decât „cine și pentru ce o folosește? ”.

Creația nu mai este un trofeu al individualității, ci un spațiu comun de dialog între minți natural-umane și inteligențe algoritmice.

Poate că acesta este începutul unei renașteri cognitive: o lume în care arta, știința și gândirea nu mai aparțin nimănui, dar se nasc din toți.

Și poate că aici se ascunde adevărata frumusețe a epocii algoritmice — care constă, nu în dispariția autorului, ci în nașterea co-autorului universal, acel „noi” extins care, pentru prima dată, gândește împreună cu propriul său reflex digital.

Comentariu INU: Creați și utilizați inteligența algoritmică! Aceasta este calea cognitivă spre progres.

Co-creație jurnalistică, INU-IAlg, Andrei Suman