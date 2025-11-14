Primăria Slatina demarează procedurile de expropriere pentru parcarea din Cartierul „Eugen Ionescu”

Primăria municipiului Slatina anunță demararea procedurilor oficiale pentru verificarea drepturilor de proprietate ale imobilelor incluse în coridorul de expropriere necesar construirii parcării supraetajate din Cartierul Eugen Ionescu. Activitatea Comisiei desemnate va începe la data de 28 noiembrie 2025, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 261/25.06.2025. Noul proiect de utilitate publică vizează realizarea unei parcări moderne, menite să contribuie la fluidizarea traficului și la îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană dintr-o zonă intens circulată a municipiului.

Comisia de verificare va funcționa la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, situat pe strada Unirii nr. 2B, acolo unde proprietarii vizați vor putea depune documentele necesare pentru stabilirea și acordarea despăgubirilor. Lista imobilelor supuse exproprierii este disponibilă atât pe site-ul oficial al Primăriei Slatina, cât și la sediul Consiliului Local, pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, documentele fiind afișate încă din data de 14 noiembrie 2025.

Reprezentanții municipalității subliniază că întregul proces se va desfășura cu respectarea principiilor de transparență și corectitudine, în dialog deschis cu cetățenii afectați de proiect. Autoritățile locale consideră că investiția va aduce beneficii semnificative comunității, contribuind la modernizarea cartierului Eugen Ionescu.

Cetățenii care au nevoie de informații suplimentare sunt invitați să consulte documentele publicate sau să se adreseze Direcției Administrare Patrimoniu pentru clarificări.