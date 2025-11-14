Diabetul, boala generației active. SJU Slatina atrage atenția asupra creșterii alarmante a cazurilor

Vineri, 14 noiembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, Spitalul Județean de Urgență Slatina se alătură campaniilor naționale de informare, subliniind gravitatea unei afecțiuni care afectează tot mai mulți români aflați în plină activitate profesională. Potrivit Forumul Român pentru Diabet, diabetul zaharat este considerat astăzi „boala generației active”, iar datele recente arată o evoluție îngrijorătoare. În intervalul 2019–2024, numărul persoanelor diagnosticate a crescut anual cu aproximativ 100.000 de cazuri noi, semn al unui trend ascendent care nu poate fi ignorat. Mai mult, doar 55% dintre pacienți urmează corect tratamentul recomandat, ceea ce crește riscul apariției complicațiilor.

La Slatina, pacienții cu diabet beneficiază de îngrijire specializată în cadrul Secției Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice a SJU Slatina, unde își desfășoară activitatea patru medici specialiști. Specialiștii atrag atenția asupra simptomelor timpurii care ar trebui să trimită pacientul la medic: sete excesivă, urinări frecvente, foame accentuată, pierdere inexplicabilă în greutate, vedere încețoșată și oboseală persistentă. Diabetul este o boală cronică în care organismul nu produce suficientă insulină sau nu o utilizează eficient, iar depistarea precoce este esențială.

Netratată, această afecțiune poate conduce la complicații severe, precum boli cardiovasculare, afectarea rinichilor sau deteriorarea sistemului nervos.