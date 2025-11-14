35 de ani de Interreg. Cooperare europeană cu rezultate concrete pentru județul Olt

Programul european Interreg a împlinit 35 de ani la nivel european și 18 ani de implementare în România, perioadă în care s-a dovedit a fi unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru dezvoltare prin cooperare transfrontalieră. Cu acest prilej, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a organizat un eveniment dedicat aniversării programului, reuniune la care a participat și vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ivan Ionuț. Oficialul oltean a subliniat importanța colaborării între statele europene pentru dezvoltarea comunităților locale și a evidențiat rezultatele vizibile ale programului în județul Olt.

Unul dintre cele mai recente proiecte prezentate este cel realizat în parteneriat cu municipalitatea Dolna Mitropolia din Bulgaria, finanțat prin Interreg și având o valoare totală de peste 900.000 de euro. În cadrul acestuia, au fost achiziționate echipamente moderne pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt și Jandarmeria Olt, investiții care contribuie la creșterea siguranței cetățenilor și la îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență.

„Interreg rămâne una dintre cele mai valoroase forme de cooperare europeană, o poveste despre oameni, parteneriat și dezvoltare prin încredere”, a transmis vicepreședintele CJ Olt, Ivan Ionuț, subliniind rolul esențial al programului în modernizarea și sprijinirea instituțiilor locale.