Succes major pentru fermierii români. Achiziția de animale devine investiție eligibilă în cadrul Politicii Agricole Comune

Fermierii români obțin o nouă victorie importantă la nivel european. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord privind simplificarea Politicii Agricole Comune, prin care achiziția de animale și material genetic va fi considerată investiție eligibilă în cadrul Planurilor Strategice PAC, permițând finanțarea acestor achiziții din fonduri europene.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat această decizie, miercuri, 12 noiembrie 2025, subliniind că reprezintă „încă un succes major pentru fermierii români”, rezultat al eforturilor susținute depuse în cadrul Consiliului AgriFish și al discuțiilor directe cu comisarul european pentru Agricultură.

„După 15 ani de la aderare, am reușit să conving instituțiile europene că animalele de reproducție sunt mijloace fixe și trebuie considerate valori de inventar în contabilitatea fermelor. Este un succes nu doar al României, ci al fermierilor din întreaga Uniune Europeană”, a declarat ministrul Barbu.

Decizia reprezintă o schimbare esențială pentru sectorul zootehnic, care va beneficia de o mai mare flexibilitate și de acces sporit la finanțare. Noua măsură vine în sprijinul tinerilor fermieri și al celor care doresc să-și dezvolte exploatațiile prin achiziția de animale de rasă sau material genetic performant. Florin Barbu a ținut să le mulțumească europarlamentarilor români care au susținut această inițiativă la Bruxelles, menționând că demersul răspunde „nevoilor reale ale zootehniei” și marchează un pas important spre modernizarea agriculturii europene.