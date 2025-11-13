Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, demască. PSD și USR blochează transparența în diplomația românească

Senatorul AUR Petre Cezar critică dur partidele PSD și USR după ce aceștia au votat împotriva unei inițiative legislative propuse de Alianța pentru Unirea Românilor, care viza transparentizarea posturilor din ambasadele României din străinătate și limitarea detașărilor politice. Potrivit senatorului, proiectul AUR urmărea publicarea pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe a numărului total de posturi ocupate prin detașare, precum și a unui raport statistic privind posturile vacante. Scopul declarat al inițiativei era creșterea transparenței și, pe termen lung, eliminarea practicii detașărilor politice.

„Cum poți să spui că vrei transparență și, în același timp, să votezi împotrivă?”, a declarat Petre Cezar, criticând poziția partidelor aflate la guvernare. Senatorul a menționat că inclusiv ministra USR de la Externe, Ramona Țoiu, a transmis un punct de vedere negativ asupra proiectului, cerând eliminarea lui.

Senatorul Petre Cezar a subliniat că inițiativa AUR a primit avize favorabile din partea Consiliului Legislativ și a Consiliului Economic și Social, ceea ce, în opinia sa, demonstrează caracterul corect și necesar al propunerii.

„Ne-am ținut de promisiunile electorale și am vrut să asigurăm transparență în toate instituțiile publice. Din păcate, colegii din alte partide au ales să blocheze o lege benefică, doar pentru că a venit din partea AUR”, a adăugat senatorul.

Reprezentanții AUR acuză partidele de la guvernare că se folosesc de detașările în posturi diplomatice pentru a recompensa politic persoane apropiate, în timp ce blochează inițiativele care ar aduce mai multă transparență în sistemul public.