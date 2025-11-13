Izbiceni. Nouă grădiniță pentru copiii comunei

Educația preșcolară din comuna Izbiceni primește un important impuls de dezvoltare. Primăria comunei a anunțat miercuri, 12 noiembrie 2025, semnarea contractului de finanțare pentru construirea unei Grădinițe cu Program Normal, un proiect esențial pentru comunitate și pentru cei mai mici dintre locuitori.

Potrivit reprezentanților administrației locale, urmează demararea procedurii de licitație publică, iar lucrările vor începe imediat ce condițiile vor permite. Scopul proiectului este de a oferi copiilor din Izbiceni un spațiu educațional modern, sigur și prietenos, adaptat standardelor actuale în domeniul educației timpurii.

„Ne dorim ca cei mici să beneficieze de cele mai bune condiții pentru a-și începe parcursul educațional. Este o investiție în viitorul comunei noastre”, au transmis reprezentanții Primăriei Izbiceni.