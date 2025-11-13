VIDEO. Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Două persoane rănite și mai mulți locatari evacuați. A fost activat Planul Roșu de intervenție

O explozie urmată de incendiu s-a produs, joi, 13 noiembrie 2025, într-un bloc de locuințe din orașul Balș, pe strada Nicolae Bălcescu, bloc G5. Deflagrația a avut loc într-o garsonieră situată la etajul al treilea al imobilului, provocând panică printre locatari și pagube semnificative.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, două persoane au suferit arsuri, iar o a treia a avut un atac de panică. Victimele au fost preluate de echipajele medicale aflate la fața locului și primesc îngrijiri. Echipele de intervenție acționează pentru lichidarea incendiului și evacuarea în siguranță a locatarilor din bloc. Din cauza complexității situației, la nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de intervenție, care presupune suplimentarea resurselor de salvare.

La fața locului intervin șase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear) și un post medical avansat destinat gestionării urgențelor multiple.

Autoritățile urmează să stabilească cauza exactă a exploziei, iar zona a fost izolată pentru a preveni orice alte pericole.

UPDATE 09:52 – Până în acest moment au fost evacuate 30 de persoane (25 fără probleme medicale, 5 persoane asistate medical). Dintre cele 5 persoane, 2 prezintă arsuri și 3 atacuri de panică.

„Dispozitivul a fost suplimentat cu o autospecială pentru victime multiple, 4 echipaje de la Serviciul de Ambulanță și un microbuz de intervenție”, a transmis Alin Băsăşteanu, purtător de cuvânt al ISU Olt.

UPDATE 10:18 – Planul roșu de intervenție își încetează aplicabilitatea.

UPDATE 10:48 – Persoanele cu arsuri, un bărbat, în vârstă de 69 de ani și o femeie, în vârstă de 63 de ani, au fost transportate la UPU Slatina, conștiente. Bărbatul prezenta traumatism cranio-cerebral, traumatism toracic și arsuri la membrele superioare și zona abdominală.

Femeia prezenta arsuri la membrele superioare și abdomen.