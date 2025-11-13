Explozie puternică într-un bloc din Balș. Cauza, o butelie cu GPL. Distrigaz Sud Rețele: „Apartamentul nu era racordat la rețeaua de gaze naturale”

O explozie urmată de incendiu a zguduit în dimineața zilei de 13 noiembrie 2025 un bloc de locuințe din orașul Balș. Incidentul a avut loc la blocul G5, scara 3, de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 211, fiind provocat, potrivit primelor informații, de o butelie cu GPL aflată într-unul dintre apartamente. În urma deflagrației, mai multe garsoniere au fost afectate, iar locatarii au fost evacuați de urgență. Echipele Distrigaz Sud Rețele au ajuns rapid la fața locului și, pentru siguranța zonei, au întrerupt alimentarea cu gaze naturale a blocului începând cu ora 09:20. Potrivit companiei, 49 de clienți casnici care sunt alimentați prin instalația comună de gaze de la scările 2 și 3 ale blocului G5 sunt afectați temporar de întreruperea furnizării.

„În urma verificărilor efectuate de echipele noastre, nu au fost depistate scurgeri de gaze în zona rețelei de distribuție și nici infiltrații în subsolul imobilului”, se arată în comunicatul transmis de Biroul de Presă al Distrigaz Sud Rețele.

Compania subliniază că măsura de întrerupere a gazelor a fost luată preventiv, până la remedierea eventualelor defecțiuni de către o firmă autorizată A.N.R.E. Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au reamintit că, potrivit legislației în vigoare, instalațiile comune de utilizare aparțin clienților, iar responsabilitatea întreținerii acestora nu revine companiei de distribuție. Pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, este necesar ca locatarii să contracteze un operator economic autorizat A.N.R.E., să efectueze revizia tehnică a instalației și să transmită documentele justificative către Distrigaz Sud Rețele.

Totodată, compania face un apel la prudență: „În cazul în care clienții simt miros de gaze, aceștia sunt rugați să apeleze numerele de urgență 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească încăperea, să nu acționeze întrerupătoarele electrice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare”.

Într-o precizare suplimentară, Distrigaz Sud Rețele a menționat că garsoniera în care s-a produs explozia nu era racordată la rețeaua de gaze naturale, ceea ce confirmă faptul că deflagrația a fost provocată de o butelie cu GPL și nu de sistemul de distribuție a gazelor.