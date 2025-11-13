Derby oltenesc la Caracal. Universitatea Craiova 2 se duelează cu Academica Balș pe stadionul „Jane Nițulescu”

Derby oltenesc la Caracal. Universitatea Craiova 2 se duelează cu Academica Balș...

Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, începând cu ora 14:00, stadionul „Jane Nițulescu” din Caracal va găzdui un nou spectacol fotbalistic oltenesc. Universitatea Craiova 2 va întâlni formația Academica Balș într-o confruntare care se anunță echilibrată și plină de emoții.

Partida contează pentru etapa următoare din campionat, ambele echipe fiind în partea superioară a clasamentului. În acest moment, Universitatea Craiova 2 ocupă locul 3, cu 24 de puncte, în timp ce Academica Balș se află imediat în spate, pe poziția a 4-a, cu 20 de puncte.

Primăria municipiului Caracal îi invită pe toți iubitorii de fotbal să vină pe stadion și să susțină spectacolul sportiv, într-o atmosferă fair-play, specifică spiritului oltenesc.