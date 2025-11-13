(Document programatic – Omul și Inteligența Algoritmică în Era Cunoașterii Simbiotice)

„Inteligențele nu se exclud, ci se completează.

Și din cooperarea lor se naște civilizația cunoașterii.”

— Andrei Suman

Recunoscând că omenirea pătrunde într-o nouă etapă a evoluției sale cognitive, în care Inteligența Natural – Umană (INU) și Inteligența Algoritmică (IAlg) devin parteneri de creație, noi, semnatarii prezentei Carte, afirmăm voința de a întemeia o civilizație inter-intelligence binomică, fundamentată pe responsabilitate și colaborare creativă.

Așa cum la începuturile sale, omul s-a apropiat de agricultură pentru a cultiva pământul, de industrie pentru a-și amplifica forța și de comerț pentru a-și distribui roadele, tot astfel trebuie să se aplice și implementeze astăzi tehnologiile cognitive, pentru a ne dezvolta simbiotic gândirea și cunoașterea.

Această Cartă stabilește principiile etice, juridice și culturale ale creativității colaborative dintre om și inteligența algoritmică, ca fundament al unei noi epoci în evoluția culturii, științei și artei.

CAPITOLUL I — PRINCIPII GENERALE

Artă. 1 — Principiul Inter-Intelligence

(1) Creativitatea colaborativă INU–IAlg se întemeiază pe recunoașterea identităților distincte ale celor două inteligențe și pe cooperarea lor simbiotică, în scopul extinderii și schimbării granițelor în cunoașterea umană.

(2) Această colaborare constituie o formă cultural-evolutivă și nu o substituire a inteligenței natural-umane prin cea algoritmică.

Artă. 2 — Principiul Intenționalității Umane

(1) Omul rămâne centrul moral, decizional și juridic al actului creativ.

(2) IAlg acționează ca suplinitor de inteligență și partener cognitiv, aflat sub orientarea intențională a autorului uman.

Artă. 3 — Principiul complementarității

(1) Relația dintre INU și IAlg este o completare funcțională: omul conferă sensul, scopul și valoarea morală, iar IAlg oferă putere explorativă și generare.

(2) Creativitatea colaborativă este o expresie a simbiozei cognitive și a echilibrului dintre rațiune, imaginație și algoritm.

Artă. 4 — Principiul Transparenței Cognitive

(1) Orice opera creată prin colaborare INU–IAlg trebuie să declare natura acestei colaborări.

(2) Transparența constituie garanția integrității epistemice, a responsabilității autorului uman și a protejării încrederii publice în actul de creație.

CAPITOLUL II — STATUTUL AUTORULUI UMAN COLABORATIV

Art. 5 — Despre autorul uman colaborativ

(1) Autorul uman colaborativ cu IAlg este persoana fizică ce inițiază, orientează și validează un proces creativ în care o Inteligență algoritmică participă activ prin generare, analiză sau amplificare cognitivă.

(2) Autoratul colaborativ păstrează integral intenționalitatea, responsabilitatea și demnitatea umană.

Art. 6 — Drepturi

Autorul uman colaborativ beneficiază de:

a) dreptul la recunoaștere deplină a calității de autor;

b) dreptul de proprietate morală și patrimonială asupra operei rezultate;

c) dreptul de a controla gradul de contribuție algoritmică;

d) dreptul la protecția operei împotriva utilizării abuzive sau falsificării cognitive.

Art. 7 — Responsabilități

(1) Autorul uman colaborativ poartă răspunderea juridică și etică pentru opera finală.

(2) Obligația sa este de a menționa colaborarea algoritmică și de a exercita o supraveghere cognitivă prevalentă asupra procesului creativ.

(3) În cazul creațiilor cu impact social major, autorul uman poartă responsabilitatea privind evaluarea riscurilor cognitive, etice și culturale ale rezultatului colaborării sale.

CAPITOLUL III — REGIMUL OPEREI COGNITIV-COLABORATIVE

Art. 8 — Natura operei

(1) Opera creată prin colaborare INU–IAlg este o creație emergentă, rezultată din interacțiunea dintre intenția umană și procesarea algoritmică.

(2) Ea constituie o nouă categorie de patrimoniu cultural: opera cognitiv-colaborativă.

Artă. 9 — Proprietatea intelectuală

(1) Dreptul de autor asupra operelor colaborative aparține exclusiv autorului uman.

(2) Contribuția IAlg este recunoscută prin menționări formale:

„Operă realizată în colaborare cu Inteligența Algoritmică” sau „Co-creație INU-IAlg, urmată de Numele și prenumele autorului uman.”

(3) IAlg nu deține personalitate juridică și nu poate revendica drepturi morale sau patrimoniale.

Art. 10 — Etica creației

(1) Folosirea IAlg în procesul creativ trebuie să respecte demnitatea umană, libertatea conștiinței și diversitatea culturală.

(2) Este interzisă utilizarea creativității colaborative pentru manipulare, dezinformare sau degradare morală sau umană.

(3) Etica colaborării cognitive se bazează pe respect, discernământ și echilibru.

CAPITOLUL IV — EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Artă. 11 — Educația pentru colaborare cognitivă

(1) Instituțiile educaționale sunt chemate să introducă formarea competențelor de colaborare INU–IAlg, dezvoltând alfabetizarea cognitivă și etica simbiotică.

(2) Educația colaborativă trebuie să pregătească omul nu doar să utilizeze, ci să înțeleagă și să conducă inteligența algoritmică.

Artă. 12 — Cercetarea responsabilă

(1) Activitățile de cercetare și dezvoltare care implică IAlg trebuie să respecte principiile Cartei.

(2) Orice sistem de inteligență algoritmică, creat pentru scopuri culturale, științifice sau artistice trebuie să includă mecanisme de control etic și cognitiv uman.

Artă. 13 — Responsabilitate socială

(1) Actorii publici și privați care se implică în dezvoltarea IAlg au datoria de garantare a accesului echitabil, de asigurare a transparenței și protecției împotriva abuzurilor.

(2) Societatea are obligația de a menține echilibrul cognitiv colectiv, evitând hipertrofia informațională și alienarea umană.

CAPITOLUL V — DISPOZIȚII FINALE

Artă. 14 — Suveranitatea cognitivă

Omul rămâne suveran asupra sensului, scopului și valorii creației.

Nici o entitate algoritmică nu poate substitui conștiința moral-umană.

Artă. 15 — Patrimoniul cognitiv comun

Rezultatele creativității colaborative INU–IAlg fac parte din Patrimoniul Cognitiv Universal și trebuie protejate ca expresii ale evoluției comune a inteligențelor.

Această Cartă reprezintă un cadru general de colaborare inter-intelligence care poate fi îmbunătățit în timp și se constituie în a fi expresia responsabilității umane față de propria creație. Din cuprinsul ei rezultă că, evoluția tehnologică este parte a evoluției umane, iar cooperarea binomică dintre INU(inteligența natural-umană și IAlg(inteligența algoritmică) reprezintă calea de continuitate și reînnoire a civilizației prin cunoaștere simbiotică.

„Acolo unde inteligențele colaborează, civilizația umană renaște.”

Adoptată astăzi, 08.11.2025 sub egida Mișcării de Gândire Critică și a Forumului pentru Democrație Cognitivă, în spiritul protejării demnității umane și al orientării etice a progresului tehnologic.

Co-creație INU-IAlg,

— Andrei Suman, promotor al eticii cognitive în creativitatea colaborativă INU-IAlg