Tinerii caracaleni, invitați să redescopere istoria orașului în concursul „Povești neștiute ale Caracalului”

Municipiul Caracal împlinește pe 17 noiembrie, 487 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria marchează momentul printr-o inițiativă dedicată tinerilor, concursul „Povești neștiute ale Caracalului”, adresat elevilor din oraș. Prin acest proiect, administrația locală își propune să stimuleze interesul noii generații pentru istoria comunității și să transforme trecutul Caracalului într-o sursă de inspirație pentru creație și reflecție.

„Dorim să aducem tinerii mai aproape de istoria locală, să le oferim ocazia de a descoperi și interpreta în mod creativ istoria și identitatea orașului lor, combinând cercetarea istorică cu imaginația și mijloace moderne de exprimare”, a declarat Ion Doldurea, primarul municipiului Caracal.

Elevii pot concura individual sau în echipe de maximum trei membri, având libertatea de a alege una dintre următoarele forme de exprimare artistică și istorică:

– Mini-documentar video sau interviu cu un localnic vârstnic (durata maximă: 10 minute);

– Expoziție foto despre locuri istorice din Caracal (maxim 15 fotografii însoțite de descrieri);

– Poveste scurtă inspirată dintr-un episod real din trecutul orașului (maximum 2 pagini);

– Propunere de restaurare sau reinterpretare modernă a unui simbol local.

Calendarul concursului

11 – 22 noiembrie 2025: înscrierea și transmiterea proiectelor, în format online la adresa concurs@primariacaracal.ro sau în format fizic la sediul Primăriei;

23 – 24 noiembrie: jurizarea lucrărilor;

25 noiembrie 2025: Gala „Povești neștiute ale Caracalului”, la Teatrul Național din Caracal, între orele 14:00-16:00, unde vor fi prezentate cele mai reușite proiecte și vor fi decernate premiile.

Jurizarea se va face pe baza unor criterii clare: originalitate, creativitate, relevanță istorică, calitatea prezentării și impact educativ.

Evenimentul va avea onoarea de a-l avea ca invitat pe Adrian Cioroianu, istoric și profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universității din București, care va susține o scurtă intervenție dedicată importanței patrimoniului local în educația tinerilor. Participanții sunt așteptați să își exprime viziunea asupra trecutului Caracalului, iar organizatorii promit premii surpriză pentru cele mai inspirate proiecte.