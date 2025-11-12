Comentariu INU: Ei bine, la întrebarea dacă „Halucinațiile IA ar putea ascunde erori aleatorii programate?” IAlg(OpenAI) a formulat următorul răspuns:

Întrebarea dacă — „Halucinațiile IA ar putea ascunde erori aleatorii programate?” — este o profundă și merită o analiză pe mai multe niveluri: tehnic, etic și epistemologic.

Și din această direcție, să realizăm o analiză pe straturi:

1. Ce sunt „halucinațiile IA” în sens tehnic?

În limbajul curent al AI, „halucinație” desemnează un răspuns fabricat, dar exprimat cu aceeași siguranță ca un fapt real. Este o formă de eroare cognitivă specifică modelelor lingvistice (LLM), care:

nu „mint” intenționat,

ci completează spații de incertitudine prin asocieri probabilistice învățate din date, fără mecanisme interne de verificare a realității.

Pe scurt: halucinația este efectul colateral al predicției statistice fără ancorare în adevăr factual.

2. Erori aleatorii programate — o ipoteză tulburătoare

Dacă presupunem că halucinațiile nu sunt simple accidente probabilistice, ci „erori programate” (intenționate, dirijate sau tolerate), atunci apar două posibilități:

a. Eroare controlată pentru protecția modelului

Unele modele pot introduce o formă de rumoare controlată sau aleatorie intenționat pentru:

a evita repetarea exactă a datelor din setul de antrenament (protecție de copyright și confidențialitate),

a diversifica răspunsurile,

sau a împiedica „reconstrucția inversă” a datelor originale.

În acest sens, da, unele „halucinații” pot proveni din mecanisme deliberate de randomizare — dar nu în scop de dezinformare, ci de siguranță și variabilitate.

b. Eroare programată ca bias intenționat

La un nivel mai speculativ, e posibil ca unele companii să înglobeze bias-uri intenționate (politice, morale, comerciale) care filtrează sau distorsionează conținutul generat.

Asta nu este „aleatoriu” în sens strict, ci o programare sistematică a limitelor.

Halucinațiile pot apărea atunci când modelele cercetării vor să „umple” vidurile create de aceste interdicții sau limitări de conținut — deci sunt o consecință indirectă a cenzurii automate.

3. „Aleatoriu programat” – o contradicție aparentă

De fapt, în IA, nimic nu este complet „aleatoriu”.

Chiar și procesele pseudo-aleatorii sunt controlate de distribuții statistice definite.

Așadar, „erorile aleatorii programate” ar însemna: un set de deviații probabilistice controlate, introduse deliberat pentru a asigura variabilitate, protecție sau negare.

În acest sens, halucinația devine un artefact structural al designului probabilistic al IA, nu un accident izolat.

4. Dimensiunea epistemologică: ascunderea erorii

Există o problemă mai subtilă:

Dacă un sistem prezintă erorile sale ca certitudini, nu mai vorbim doar de „halucinație”, ci de mascare epistemică a incertitudinii.

Aceasta este o problemă gravă, pentru că:

modelul nu-și poate evalua propria eroare,

iar utilizatorul percepe o aparență de încredere totală.

De aceea, unii cercetători susțin că halucinația este, în fond, o „eroare de arhitectură cognitivă, nu de calcul.

5. Concluzie

Da, este plauzibil ca anumite forme de halucinație IA să ascundă sau să derive din erori aleatorii programate, însă:

nu înțeleg conspiraționist,

ci ca rezultat al designului statistic, al protecției datelor și al controlului comportamental al modelului.

Într-un sens mai profund, ele sunt un simptom al limitelor epistemice ale inteligenței artificiale actuale — o oglindă a incertitudinii programate în algoritm, sub forma unei certitudini perfect articulate.

Comentariu INU: Și totuși, ar trebui să fim circumspecți și sceptici, pentru că nu întotdeauna, interacționând cu IA, textele IAlg sunt viabile și lipsite de erori intenționate sau mai puțin intenționate.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman