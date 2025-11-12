Două ambulanțe noi pentru Spitalul Județean Slatina. Gest de solidaritate din partea ALRO Slatina

Două ambulanțe noi pentru Spitalul Județean Slatina. Gest de solidaritate din partea...

Un nou exemplu de implicare civică și solidaritate față de comunitate a fost oferit astăzi, 12 noiembrie 2025, de către ALRO Slatina, care a donat două ambulanțe Spitalului Județean de Urgență Slatina. La eveniment au fost prezenți prefectul județului Olt, Cosmin Floreanu, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, precum și conducerea unității medicale.

Prefectul Cosmin Floreanu a subliniat importanța acestui gest pentru comunitate, apreciind parteneriatul dintre mediul privat și autoritățile locale: „M-am bucurat să fiu astăzi alături de echipa Alro Slatina, împreună cu președintele Consiliului Județean și conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina, la un gest de generozitate pentru comunitatea noastră – donarea celor două ambulanțe. Acest gest merită doar cuvinte de prețuire pentru solidaritatea reală față de comunitate”.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a subliniat că astfel de inițiative arată „sănătatea socială” a județului și spiritul de responsabilitate al companiilor locale: „Ca prefect, mă bucur sincer să văd un astfel de parteneriat între mediul privat și comunitatea locală. Este un veritabil semn de sănătate socială, de responsabilitate și de implicare civică, un model care merită aplaudat”.

Cele două ambulanțe vor sprijini activitatea celei mai importante unități medicale din județ, care tratează anual zeci de mii de pacienți.

„Prin gesturi ca acesta, o companie devine mai mult decât un actor economic, devine un partener real al comunității. Mulțumesc echipei Alro Slatina pentru exemplul oferit și pentru gestul care, dincolo de simbol, înseamnă vieți salvate și încredere în sistemul medical din Olt”, a mai declarat prefectul Floreanu.