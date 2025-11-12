Congresul PSD. Provocarea lui Marius Oprescu

Vineri, 7 noiembrie, pe o ploaie autentică de toamnă, a avut loc Congresul PSD de validare a unei conduceri, sfârșitul unui interimat cauzat de rezultatele ultimelor două rânduri de alegeri.

Alegeri previzibile, așa cum se întâmplă în toate partidele parlamentare din România, un singur candidat. Aici, Sorin Grindeanu!

În echipa de prim-vicepreședinți, lărgită în premieră, se află și președintele PSD Olt, Marius Oprescu.

În fața auditoriului, un discurs, diferit de celelalte, dar, menținut în linia partidului. Despre Oltul pesedist, despre campanii câștigate. Un apel la dimensiunea PSD în actuala guvernare, acolo unde aritmetica susținerii parlamentare e de partea PSD, dar vizibilitatea e la alții… Mai adăugăm și un ingredient alocat ministrului de la Agricultură, venit de la Olt, apreciat de Oprescu pentru activitatea sa. Plus, un apel la trezirea la realitate, în situația dată de deranjul suveranist, decontat și de PSD…

Dar, deși ar fi facil studiul/analiza pe text, dincolo de reflectoarele de la Congres, pe un discurs articulat, misiunea prim-vicepreședintelui PSD, Marius Oprescu este altceva decât administrarea unei organizații județene.

Să privim spiritul de echipă clamat de colegii săi din conducere ca pe o figură de stil. Întotdeauna va fi cineva, fie din interiorul noii echipe, fie din aproape, gata să vrea mai mult. Cu presiunea venită, cu poziția celui necuplat la grupurile existente, Oprescu de la Olt poate construi parte din acel altceva ce lipsește unui partid aflat în căutarea gloriei pierdute.

Nu neapărat o extensie a modului prin care și-a construit cariera aici, la Olt, ci, cu o viziune proprie adaptată la situația de acum. Una, cel puțin complicată în planul administrării resursei umane și a comunicării dincolo de cea cu resursa internă, acolo unde partidul stă, deocamdată, bine…

Dacă va reuși să-și definească un punct de vedere propriu, reținut în dreptul numelui său, și nu în ansamblul echipei de conducere, va avea de partea sa acel curent intern aflat în așteptare de altceva decât rotirea cadrelor de la Congresul PSD.

Pentru asta e nevoie de identificarea sursei breșei din interiorul blocat în relația cu alegătorul, de o viziune ieșită din șabloane și punctaje interne.

Și, uneori e mai convenabil din punct de vedere politic să începi de la zero o construcție publică decât să accepți finisaje impuse de alții în ceva ce, cum-necum, funcționează.

De aici începe provocarea pentru prim-vicepreședintele PSD, Marius Oprescu.

Numărătoarea a început…