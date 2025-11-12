Ambulanțe donate de Alro către Spitalul Județean de Urgență Slatina

Spitalul Județean de Urgență Slatina își îmbunătățește infrastructura medicală cu o nouă ambulanță, achiziționată printr-o sponsorizare generoasă în valoare de 80.000 de euro oferită de compania Alro Slatina. Noua autospecială este destinată transportului pacienților vulnerabili, care au nevoie de îngrijiri medicale continue și de sprijin pentru reintegrarea în comunitate. De asemenea, ambulanța va fi folosită pentru transferul pacienților între secțiile spitalului, facilitând consulturile interdisciplinare și intervențiile rapide. Pe lângă această donație, Alro Slatina a oferit și o altă ambulanță din propriul parc auto, consolidând parteneriatul de lungă durată cu unitatea medicală.

„Alro Slatina a fost mereu un partener de încredere în procesul de modernizare a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Mulțumim conducerii companiei și Consiliului de Administrație pentru sprijinul constant acordat comunității noastre”, au transmis reprezentanții spitalului.

Gestul de solidaritate a fost posibil și prin implicarea Asociației „Everything for Life”, care a facilitat achiziționarea ambulanței și a contribuit la buna derulare a proiectului.

Reprezentanții SJU Slatina au subliniat că această colaborare între mediul economic, societatea civilă și autoritățile județene este un exemplu concret de parteneriat pentru binele comunității.

„Atunci când Alro Slatina, societatea civilă și Consiliul Județean Olt își unesc eforturile, rezultatele se văd în încrederea și siguranța oferite pacienților. Suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt!”, au mai precizat aceștia.