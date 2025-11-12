ALRO Slatina donează două ambulanțe noi Spitalului Județean de Urgență Slatina. Președintele CJ Olt, Marius Oprescu: „Gesturile ca acesta dau sens noțiunii de comunitate”

Miercuri, 12 noiembrie 2025, compania ALRO Slatina a făcut un nou gest de solidaritate față de comunitatea locală, donând două ambulanțe noi Spitalului Județean de Urgență Slatina. Acțiunea face parte din programul de responsabilitate socială al companiei, prin care ALRO sprijină constant proiecte dedicate sănătății și bunăstării locuitorilor din județul Olt. Evenimentul de predare a ambulanțelor a avut loc în incinta ALRO, în prezența reprezentanților companiei, ai Consiliului Județean Olt și ai Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a subliniat în cadrul evenimentului importanța implicării mediului economic în susținerea sistemului medical local: „Particip cu mare drag la fiecare moment din viața ALRO, pentru că sunteți o companie care, indiferent de vremuri, și-a păstrat o eleganță a firescului. O companie care, atunci când i-a fost greu, nu s-a plâns, s-a dezvoltat. Iar când i-a fost bine, nu s-a lăudat, ci a ajutat. Astăzi este din nou unul dintre acele momente pe care ALRO le oferă des, un moment în care manifestă grijă, responsabilitate și respect față de comunitate. Nu v-aș numi compania, ci comunitatea ALRO. Prin gestul de astăzi, confirmați, încă o dată, că înțelegeți profund rolul pe care îl aveți în viața județului. Și poate că, privind acest exemplu, alte comunități economice de pe platforma industrială vor înțelege că a face parte dintr-un oraș înseamnă și a contribui la viața lui. Mulțumesc conducerii și întregii comunități ALRO pentru implicare. Gesturile ca acesta dau sens noțiunii de comunitate și ne arată că binele se face, pur și simplu, atunci când îți pasă”.