Slatina îmbracă hainele de sărbătoare. Încep lucrările pentru iluminatul festiv

Slatina se pregătește să intre în spiritul sărbătorilor de iarnă, iar primele semne ale transformării se pot vedea deja în Parcul Tineretului. Echipele Direcției de Administrare a Străzilor și Iluminat Public au început lucrările de amplasare a decorațiunilor luminoase, care vor da startul atmosferei de poveste ce va cuprinde întreg orașul.

Potrivit reprezentanților Primăriei municipiului Slatina, pregătirile pentru iluminatul festiv au început cu montarea primelor ornamente terestre, menite să aducă bucurie atât celor mici, cât și celor mari. În următoarele săptămâni, lucrările se vor extinde și în alte zone ale orașului, astfel încât, la începutul lunii decembrie, Slatina să fie complet pregătită să strălucească, la propriu și la figurat.

„Pas cu pas, orașul se îmbracă în lumină, culoare și bucurie, semn că magia sărbătorilor se apropie”, transmit reprezentanții Primăriei.