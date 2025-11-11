RAR avertizează. Mașinile second-hand pot fi vândute doar cu Cartea de Identitate a Vehiculului emisă de Registrul Auto Român

Registrul Auto Român anunță declanșarea unei ample campanii naționale de informare și control, menită să protejeze cumpărătorii de vehicule rulate și să asigure respectarea legislației privind vânzarea mașinilor second-hand. Conform legislației în vigoare, mașinile utilizate pot fi vândute doar dacă dețin Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), document eliberat exclusiv de Registrul Auto Român. Obligația de a obține CIV aparține vânzătorului, iar cumpărătorul are dreptul legal de a primi acest document la momentul tranzacției.

„Atunci când cumperi un vehicul utilizat, nu îți asuma și riscurile din istoricul lui. Achiziționează mașina doar după ce vânzătorul a obținut Cartea de Identitate a Vehiculului de la RAR”, transmit reprezentanții instituției.

RAR a început verificări la nivel național pentru a se asigura că operatorii economici care comercializează vehicule second-hand respectă prevederile Ordonanței Guvernului nr. 78/2000, care reglementează omologarea, eliberarea CIV și certificarea autenticității vehiculelor rutiere. Potrivit art. 10 alin. (5) din acest act normativ, „La înstrăinarea vehiculului rutier, ultimul proprietar are obligația de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului”.

RAR precizează că în ultima perioadă a înregistrat numeroase sesizări privind vânzarea de mașini fără CIV, situație în care cumpărătorii riscă să nu poată înmatricula autovehiculele sau să suporte costuri suplimentare pentru readucerea lor la conformitate tehnică. Campania are un caracter proactiv, urmărind creșterea transparenței pe piața vehiculelor utilizate, informarea corectă a consumatorilor și întărirea disciplinei comerciale.

RAR atrage atenția asupra unor practici înșelătoare, unii comercianți vând vehicule fără CIV, promițând că documentul va fi obținut ulterior de la RAR. În realitate, dacă mașina are modificări tehnice neomologate, lipsă de documente sau neconformități, obținerea CIV poate fi imposibilă, iar cumpărătorul rămâne cu un vehicul pe care nu îl poate folosi legal.

Recomandările RAR pentru cumpărătorii de vehicule utilizate:

1. Solicitați Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) emisă de RAR, document care confirmă că mașina este omologată și îndeplinește condițiile tehnice de siguranță și protecția mediului.

2. Verificați datele din CIV și din certificatul de autenticitate (dacă există), comparându-le cu actele de înmatriculare și documentele de vânzare-cumpărare.

3. Evitați achiziția vehiculelor fără CIV sau cu promisiunea că documentul va fi obținut ulterior.

4. Cereți informații și dovezi clare despre istoricul tehnic și proveniența mașinii.

