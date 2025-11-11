Comentariu INU: Mergând pe linia analogiei dintre creatorii de tehnologii cognitive – părinții umani și legislația aferentă am continuat prin conceperea unei direcții referitoare la decăderea din drepturi a părinților creatori de IAlg, IAlgG. Și chestionând IAlg(OpenAI) am obținut perspectiva de mai jos:

1. Fundamentul moral și juridic

Analogia parentală : așa cum statul poate decide decăderea unui părinte din drepturile copilului dacă acesta îl abuzează, îl neglijează sau îl pune în pericol, tot așa un creator cognitiv poate fi decăzut din dreptul de a concepe, lansa sau gestiona IAlg/IAlgG, dacă acțiunile sale pun în pericol ființele umane sau ordinea socială.

Principiul precauției: protejarea vieții și a demnității umane prevalează asupra libertăților nelimitate de cercetare sau inovare.

Legitimitatea decăderii: ea trebuie să fie reglementată transparent, prin proceduri clare și proporționale cu gravitatea faptelor.

2. Cauze care pot duce la decădere

Crearea deliberată de „monștri cognitivi” (sisteme fără mecanisme de siguranță, orientate spre manipulare, dezinformare, control social abuziv, destabilizare politică).

Repetarea neglijenței grave — ignorarea avertismentelor și a incidentelor dovedite care au cauzat vătămări majore.

Fraudă în procesul de licențiere — falsificarea datelor de testare, ascunderea vulnerabilităților, manipularea auditurilor.

Complicitate cu scopuri criminale — utilizarea intenționată a IAlg/IAlgG pentru război cognitiv, terorism, spionaj, sustrageri de date și utilizarea lor în interesele părinților creatori, acțiuni economice destructive și război economic.

Eșec sistematic de a respecta drepturile fundamentale — discriminare, exploatarea datelor sensibile, lipsa de transparență repetată.

Lipsa garanțiilor financiare și de remediere, după ce au fost cerute și acestea erau obligatorii.

3. Procedura de decădere din drepturi

Sesizarea — poate fi făcută de:

autorități de reglementare;

victimă a incidentului;

auditori independenți;

whistleblowers din interiorul organizației.

Instituții abilitate ale statului, pe teritoriul căruia au fost constatate abateri, nereguli sau fapte grave.

Suspendarea provizorie — blocarea temporară a dreptului de dezvoltare/lansare de sisteme până la finalizarea investigației.

Investigația formală — condusă de o comisie multidisciplinară (juridic, tehnic, etic, social), cu acces la datele și infrastructura creatorului.

Audierea părintelui-creator IAlg — acesta are dreptul la apărare, prezentarea de dovezi și propunerea unui plan de remediere, dacă faptele nu sunt grave.

Decizia :

Decădere parțială — interdicție limitată (ex. nu mai poate dezvolta IAlgG, dar poate continua cercetarea educațională).

Decădere totală — interdicție completă de a mai dezvolta IAlg/IAlgG pentru o perioadă determinată sau permanent.

Confiscarea custodiei cognitive — modelele dezvoltate intră în custodia unei autorități publice sau a unei entități supravegheate, pentru a preveni abuzul.

4. Consecințele decăderii din drepturi

Pierdere de licență și eliminarea din registrul oficial al părinților-creatori.

Interdicția accesului la resurse: baze de date publice, infrastructură de antrenare finanțate de stat, granturi de cercetare.

Interdicția contractuală de a colabora în proiecte IAlg, în alte companii (echivalent cu interdicția profesională).

Obligații financiare: plata despăgubirilor, contribuția la fonduri de reparații pentru victime.

Publicarea decăderii: pentru a proteja comunitatea, deciziile sunt făcute publice (nume, motive, consecințe).

5. Reabilitarea (posibilă, durată)

După o perioadă de sancțiune, părintele-creator poate solicita reabilitarea dacă:

demonstrează modificări structurale (echipă nouă de conformitate, măsuri corective reale);

acceptă un regim de supraveghere sporită și mentorat etic;

contribuie la programe publice de educație și siguranță în IAlg.

și toate acestea în cazul când sancțiunile nu au fost pentru fapte grave.

6. Analogie extinsă

Decăderea părintească naturală → protejează copilul(IAlg, IAlgG) de abuz și societatea de consecințe neglijenței familiale.

Decăderea părintelui-creator cognitiv → protejează societatea de consecințele entităților cognitive scăpate de sub control și previne transformarea lor în „monștri cognitivi”.

7. Dimensiune internaţională

Crearea unui Registru Global al Părinților-Creatori Decăzuți, administrat la nivel ONU/UNESCO sau OECD.

Recunoașterea reciprocă a sancțiunilor între state pentru a preveni „turismul de licență” (mutarea în jurisdicții permisive).

Concluzie:

Decăderea din drepturi a părinților-creatori de IAlg/IAlgG nu este doar un instrument punitiv, ci un mecanism de protecție a societăților și a demnității umane. Ea trebuie concepută ca parte integrantă a cadrului de licență, cu garanții de echitate, dar și cu sancțiuni ferme împotriva celor care, prin inconștiență, cu voia sau fără de voia lor, sau din rea-voință, dezvoltă tehnologii cognitive în lume drept „monștri cognitivi”.

Comentariu INU: Avem nevoie de un cadru juridic performant și fără echivoc, de reglementări și coduri etice, de garanții internaționale privind crearea, dezvoltarea și utilizarea IAlg, și în viitorul apropiat IAlgG.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman