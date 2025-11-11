Acasă Actualitate Garda de Mediu Olt sancționează o primărie cu 20.000 de lei pentru...

Garda de Mediu Olt sancționează o primărie cu 20.000 de lei pentru depozitări ilegale de deșeuri

Garda de Mediu Olt a desfășurat recent un control planificat pe raza unei unități administrativ-teritoriale din județ, în urma căruia comisarii de mediu au constatat existența unor suprafețe întinse acoperite cu deșeuri menajere amestecate cu deșeuri reciclabile. Potrivit reprezentanților instituției, situația identificată reprezintă o încălcare gravă a legislației privind regimul deșeurilor, reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 92/2021. Aceasta prevede că autoritățile administrației publice locale au obligația de a gestiona corespunzător deșeurile, de a preveni poluarea și de a lua măsuri pentru refacerea mediului afectat. Pentru nerespectarea acestor prevederi legale, primăria în cauză a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 20.000 de lei. Totodată, comisarii Gărzii de Mediu au dispus măsuri ferme pentru remedierea situației și pentru asigurarea unei gestionări conforme a deșeurilor pe teritoriul administrat.

„Protecția mediului este o responsabilitate comună, atât a autorităților locale, cât și a tuturor cetățenilor și operatorilor economici. Respectarea regulilor privind colectarea și depozitarea deșeurilor este esențială pentru menținerea unui mediu curat și sănătos”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Olt.

