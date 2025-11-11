Deputatul Mihai-Adrian Țiu îl acuză pe președintele Nicușor Dan de partizanat politic: „România are nevoie de un președinte, nu de un susținător de campanie!”

Deputatul Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Grupului parlamentar S.O.S România din Olt, lansează un semnal de alarmă la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că se implică nepermis în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Potrivit parlamentarului, șeful statului ar fi participat și ar fi susținut public candidatura lui Cătălin Drulă, liderul USR, încălcând astfel principiul constituțional al imparțialității și Articolul 80 din Constituția României, care prevede că președintele „veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice”.

„Deși a promis că nu va sprijini niciun candidat la alegerile din București, Nicușor Dan a ales să pună interesele personale și politice mai presus de interesele naționale”, afirmă Mihai-Adrian Țiu. „România are nevoie de un președinte care apără interesele țării cu demnitate, nu de unul care mimează conducerea și reformele”, a adăugat deputatul.

Deputatul atrage atenția că, în timp ce România se confruntă cu dificultăți economice și absențe notabile de la reuniuni europene importante, președintele Dan pare preocupat mai degrabă de campania USR decât de misiunea sa constituțională.

„În ziua lansării candidaturii lui Cătălin Drulă, președintele României a uitat că trebuie să rămână imparțial și a ținut chiar un discurs de susținere. A încurcat scena unde trebuia să fie prezent, cea a diplomației și a reprezentării României în exterior, cu cea a politicii de partid”, susține Mihai-Adrian Țiu.

Deputatul avertizează: „Încălcarea Constituției poate duce la suspendare”

Parlamentarul oltean amintește că, potrivit legii fundamentale, încălcarea Constituției de către președinte poate atrage suspendarea din funcție.

„Domnule președinte, pentru încălcarea Constituției riscați suspendarea. Românii nu mai au nevoie de un președinte care mimează conducerea, ci de un garant al onestității și transparenței naționale”, avertizează Țiu.

El subliniază că declarația sa nu reprezintă un atac politic, ci un apel la responsabilitate și respectarea rolului instituțional al președintelui.

„Prioritatea președintelui țării trebuie să rămână România. Românii vor un președinte cu coloană vertebrală, nu un strateg electoral. Un popor unit nu poate fi învins!”, a conchis deputatul Mihai-Adrian Țiu.