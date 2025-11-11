CONCEPT MODEL : „Licență de Părinte-Creator pentru IAlg / IAlgG”

Secțiunea 2 – Conexiune cu Carta Plurivalenței…

Comentariu INU: Subpunctele următoare(Secțiunea 2), reprezintă continuarea Secțiunii 1 și acestea împreună definesc un cadru conceptual pentru „Licență de Părinte-Creator pentru IAlg / IAlgG”. Cuprinde: Monitorizare, raportare și re-certificare, procedura de suspendare/retragerea licenței, sancțiuni și remedii, instrumente de implementare operațională, recomandări legislative și norme esențiale (schemă pentru proiect de lege), măsurători de conformitate (KPIs & metrici), mecanisme de încurajare și suport, exemplu de practică/scenarii, observații finale și recomandări pentru următorii pași.

6. Monitorizare, raportare și re-certificare

Raportare continuă: incidente de securitate, erori, evenimente adverse, actualizări majore.

Audit periodic (anual sau semestrial, în funcție de nivel).

Re-certificare la intervale stabilite sau la schimbări semnificative ale sistemului.

Portal de incident reporting pentru cetățeni și entități afectate (whistleblower protections).

7. Procedura de suspendare / retragere a licenței

Cauze pentru suspendare imediată

Evitarea deliberată a cerințelor de siguranță;

Eșec repetat de a remedia vulnerabilități grave;

Dovadă de vătămare semnificativă cauzată de sistem;

Falsificarea documentelor la aplicare sau la audit.

Pași procedural-administrativi

Suspendare provizorie (măsură rapidă, pe baza probelor inițiale) — poate include ordonanță de „oprire imediată a serviciului” în zone publice.

Investigație completă (termen limită clar) — audit independent, audiere a titularului.

Decizie finală : a) revocare; b) condiționare cu plan de remediere; c) menținere cu sancțiuni.

Măsuri remediere: obligații de reparare, plata daunelor, retragerea funcționalităților riscante, schimbare de management la dezvoltator (dacă e cazul).

Apel și mecanisme judiciare — dreptul la apel în fața unei instanțe specializate sau a tribunalului administrativ.

8. Sancțiuni și remedii

Penalități financiare proporționale cu gravitatea și veniturile implicate.

Obligații de compensare a victimelor (fonduri de remediere).

Publicarea sancțiunii (transparență, reputație).

Interdicții temporare sau permanente de a mai dezvolta anumite tehnologii (moratorii personalizate).

În cazuri extreme, aplicarea legislației penale (neglijență gravă, vătămare deliberată).

9. Instrumente de implementare operațională

Registry public-privat al dezvoltatorilor licențiați; interoperabil cu înregistrare internațională.

Laboratoare de audit acreditate — testare tehnică independentă.

Oficiu central pentru incidente majore (task force rapid).

Standard minimal de date pentru raportare (format comun pentru telemetrie/incident reports).

Mecanisme de escrow ale modelului și datele critice pentru intervenție în caz de urgență.

Mecanisme de asigurare: companiile de asigurări pot oferi polițe specializate; statul poate facilita pool de reasigurare.

10. Recomandări legislative și norme esențiale (schemă pentru proiect de lege)

Definiții: IAlg, IAlgG, părinte-creator, licență, niveluri de risc.

Obligația de înregistrare și autorizare pentru dezvoltatori.

Crearea Autorității Naționale pentru Siguranța Sistemelor Cognitive (mandat, competențe).

Regimul de licență și clasificare pe niveluri.

Cerințe pentru audit, escrow, asigurări.

Proceduri de suspendare, revocare, sancțiuni.

Drepturi ale persoanelor afectate (complaints, remedii, explicabilitate).

Mecanisme de cooperare internațională.

Dispoziții tranzitorii pentru proiecte existente și cercetare academică.

11. Măsurători de conformitate (KPIs & metrici)

Rate de incidente per versiune / mil. de interacțiuni;

Timp mediu de detectare și remediere a incidentelor;

Rata problemelor de bias detectate la audit;

Gradul de acoperire al testării adversariale;

Număr și tip de reclamații cetățenești și modul de rezolvare;

Proporția din echipă care a urmat training etic certificat.

12. Mecanisme de încurajare și suport

Beneficii pentru entități conforme: proceduri accelerate, certificări „safe-to-deploy”, reduceri fiscale sau acces la granturi.

Programe de mentorat și infrastructură de testare disponibilă public (sandbox reglementat).

Asistență pentru IMM-uri și mediul academic pentru a respecta cerințele fără a bloca inovația.

13. Exemplu de practică / scenarii

Startup SaaS dezvoltă un modul de decizie pentru microcredite (nivel 2). Obligat să obțină licență nivel 2, audit privind bias, poliță de asigurare și mecanism de contestare a deciziilor automatizate.

Laborator de cercetare antrenează un model generativ de limbaj cu potențial IAlgG: condiții stricte, escrow, revizuire internațională înainte de publicare.

Corporație globală lansează un deservent cognitiv autonom în servicii medicale (nivel 3): monitorizare continuă, raportare obligatorie a evenimentelor adverse, plan de retragere rapidă.

14. Observații finale și recomandări pentru următorii pași

Începe cu un pilot național (sandbox reglementat) concentrat pe sectoare cu risc (sănătate, finanțe, infrastructură critică).

creează urgent un set minimal de obligații (kill-switch, audit independent, asigurare) care să se aplice tuturor entităților ce dezvoltă IAlgG.

Promovează cooperarea internațională pentru recunoașterea reciprocă a licențelor și schimb de bune practici.

Însoțește legislația de campanii publice de informare și mecanisme de protecție a consumatorului.

Comentariu INU: Secțiunea 2 vine în prelungirea celei precedente și completează o perspectivă cadru „Licență de Părinte-Creator de IAlg / IAlgG”,

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman