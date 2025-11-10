Weekend cu acțiuni în forță ale polițiștilor olteni. Peste 320 de amenzi și 18 permise reținute

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, weekend-ul 8-9 noiembrie 2025, o serie de acțiuni menite să asigure un climat de ordine și siguranță publică, dar și să reducă riscul de producere a accidentelor rutiere. Potrivit IPJ Olt, controalele au vizat, în special, depistarea conducătorilor auto care se urcă la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. Totodată, polițiștii au acționat pentru prevenirea faptelor de violență și menținerea ordinii publice. Pe durata acțiunilor, oamenii legii au intervenit la 119 solicitări, dintre care 94 au fost semnalate prin numărul unic de urgență 112. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate 324 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 95.000 de lei. Ca măsură complementară, polițiștii au reținut 18 permise de conducere, opt pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h, trei pentru conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, iar șapte pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 18 certificate de înmatriculare și constatate șase infracțiuni la regimul rutier.

Printre cazurile semnificative se numără cel al unui bărbat de 44 de ani, din comuna Rotunda, oprit în seara zilei de 8 noiembrie, pe strada Ecaterina Teodoroiu din Caracal. Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând o concentrație de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt șofer, în vârstă de 46 de ani, din comuna Găneasa, a fost depistat în dimineața zilei de 9 noiembrie, pe strada Nițulești din orașul Piatra-Olt, conducând cu o alcoolemie de 0,44 mg/l în aerul expirat. Ambii conducători auto au fost conduși la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt.

Reprezentanții IPJ Olt transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.