Trei tineri din Izvoarele, reținuți după ce au agresat un bărbat și i-au distrus geamurile autoturismului

Trei tineri din Izvoarele, reținuți după ce au agresat un bărbat și...

Trei tineri din comuna Izvoarele, au fost reținuți de polițiști pentru lovire sau alte violențe și distrugere, după ce ar fi agresat un bărbat și i-ar fi spart geamurile autoturismului. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, incidentul a avut loc sâmbătă seara, 8 noiembrie 2025, în jurul orei 19:00. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Coteana au fost sesizați că o persoană ar fi fost bătută în localitate.

În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că un tânăr de 28 de ani din Izvoarele a avut un conflict spontan cu un alt tânăr, de 18 ani, în incinta unei societăți comerciale din comună. După incident, bărbatul de 28 de ani a plecat, însă, pe strada Biserica Sfântul Nicolae, s-a întâlnit din nou cu tânărul de 18 ani, care se afla împreună cu alți doi localnici, de 21 și 23 de ani. Cei trei ar fi început să-l lovească, iar apoi i-ar fi distrus geamurile autoturismului. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale.

Pe numele celor trei tineri a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere. După administrarea probatoriului, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina a dispus reținerea acestora pentru 24 de ore. Tinerii au fost duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Polițiștii subliniază că, pe parcursul procesului penal, cei trei beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.