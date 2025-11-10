Săptămână plină de filme și aventuri la Cinema „Eugen Ionescu” Slatina

Cinefilii din Slatina au parte, în perioada 10-16 noiembrie, de o nouă serie de proiecții captivante la Cinema „Eugen Ionescu”, unde animațiile îndrăgite și filmele de groază se întâlnesc într-un program variat, potrivit pentru toate gusturile. Organizatorii promit o experiență cinematografică specială, cu intrare gratuită, invitând publicul să redescopere farmecul filmului pe marele ecran, în condiții moderne și prietenoase.

Programul complet al săptămânii:

14:45 – „Ștrumfii” (dublat, 3D)

16:00 – „Vaiana 1” (dublat, 3D)

16:30 – „Chip și Dale: Salvatorii” (dublat, 3D)

18:00 – „Terrifier 3” (horror, 3D)

18:30 – „The Jester 2” (horror, 3D)

20:00 – „Frankenstein 2025” (horror, 2D)

20:30 – „Regele / Him” (horror, 3D)

Filmele pentru cei mici vor aduce zâmbete și aventuri colorate, în timp ce iubitorii de adrenalină vor avea parte de producții horror de ultimă oră, menite să le pună nervii la încercare. Proiecțiile au loc zilnic la Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina, iar rezervările se pot face la numărul de telefon 0784 010 929, între orele 14:45-21:00.