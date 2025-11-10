Deputatul Gigel Știrbu avertizează asupra efectelor nocive ale dependenței de ecrane în rândul tinerilor: „Generația conectată, dar tot mai singură”

Deputatul liberal de Olt, Gigel Știrbu, a publicat un mesaj amplu pe rețelele de socializare, în care atrage atenția asupra pericolului izolării digitale în rândul copiilor și adolescenților. Politicianul a pornit de la o experiență personală, trăită recent într-un local din București, care l-a determinat să reflecteze public asupra acestui fenomen social.

„Acum câteva seri am ieșit cu familia la o pizza într-un loc foarte cunoscut din București. La ora 19, erau acolo 17 minori, majoritatea însoțiți de părinți sau de persoane adulte, și niciunul, dar absolut niciunul, nu interacționa verbal cu cei de la masă. Toți erau absorbiți de ecranele telefoanelor, iar chiar și un copil de vreo doi ani avea tableta în față”, a relatat deputatul. Pornind de la această observație, Gigel Știrbu a vorbit despre „paradoxul singurătății într-o lume hiperconectată”, subliniind cum tehnologia, deși creată pentru a apropia oamenii, ajunge adesea să îi îndepărteze.

„Trăim o vreme în care telefonul, ecranul și conexiunea la internet au devenit o prelungire a ființei noastre. Cu cât suntem mai conectați digital, cu atât suntem mai deconectați uman”, a scris acesta.

Deputatul avertizează că rețelele de socializare nu mai sunt doar un instrument de comunicare, ci au devenit un mediu care modelează mintea, comportamentele și identitatea tinerilor. „Ceea ce trebuia să ne unească, ne separă”, spune Știrbu, explicând că tot mai mulți tineri își raportează valoarea personală la numărul de aprecieri și urmăritori. Potrivit lui, această dependență de validare externă creează un cerc vicios al frustrării și al nesiguranței, iar realitatea filtrată de pe internet generează nemulțumire, anxietate și depresie. „Tinerii ajung să nu mai știe cine sunt, ce își doresc, ce le place cu adevărat pentru că totul este construit în funcție de privirea celorlalți. Identitatea devine un spectacol, iar viața, un scenariu editat”, a punctat parlamentarul.

În final, Știrbu face un apel către părinți, profesori și formatori să contribuie la redescoperirea autenticității și a comunicării reale: „Trebuie să-i învățăm pe tineri că valoarea unui om nu se măsoară în numere, ci în gesturi, în fapte, în caracter. Adevărata rețea care ne ține împreună nu este cea online, ci cea invizibilă, țesută din priviri, din gesturi, din vorbe și din iubire”.

Deputatul consideră că tehnologia nu este dușmanul, dar utilizarea conștientă și echilibrată a acesteia este esențială. „Rețelele de socializare pot fi utile, pot educa și inspira, dar doar atunci când omul rămâne în centrul propriei vieți”, a încheiat Gigel Știrbu.